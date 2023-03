Urundel: alumnos de una escuela no reciben la copa de leche y desconfían de la directora

Padres de alumnos de la escuela Virgen de la Merced de Urundel se congregaron en las puertas del establecimiento para reclamar por la falta de copa leche y apuntan contra la nueva directora.

Una mamá, contó a Multivisión Federal que la escuela tiene jornada extendida, por lo que los chicos del turno mañana ingresan a las 7:30 y se retiran a las 15 horas y los de la tarde entran a las 10:45 y salen a las 18:30. Desayunan y almuerzan en el lugar.

“Desde que está la dirección a cargo de Rita Parra, hemos notado muchísimos cambios en la institución, esta copa de leche, jamás había faltado, los niños tenían el desayuno, un almuerzo todos los días y tenían un postre. Estas cuestiones nos llevan a nosotros hoy a reclamar como papás porque lamentablemente estas cosas se las han quitado a los chicos. No tienen el desayuno, se le está pidiendo a los papás que apoyemos a la escuela con azúcar, te, hasta mercadería se ha llegado a pedir”, aseguró.

En este sentido, indicó que la directora se justificó diciendo que no recibe los fondos para la copa de leche, sin embargo, descreen de su versión. “Creemos que no es así, lamentablemente nos toca desconfiar y pensar mal, porque esta modalidad es de años. No pudimos hablar con ningún directivo, algo no está funcionando bien”, disparó.