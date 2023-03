La Copa Norte 2023 sumará más disciplinas deportivas

Los secretarios de Deporte de Salta y Jujuy llevaron adelante una reunión organizativa de la Copa Norte entre Salta y Jujuy. En esta edición se incorporarán más disciplinas a la competencia interprovincial.

"Nos reunimos y trabajamos junto al equipo técnico de deportes de Jujuy con el nuestro para definir las fechas y diagramar el trabajo coordinado que llevaremos en conjunto en la Copa Norte 2023", dijo Sergio Chibán, secretario de Deportes en relación a la nueva edición de la Copa Norte.

Mientras que el secretario de Jujuy destacó la importancia sobre la institucionalidad del torneo que ya está asentado con el objetivo de fortalecer el deporte en la región y sobre la incorporación de disciplinas deportivas a esta edición con el incremento económico. "En esta edición pudimos incorporar más disciplinas a la Copa más importante que tenemos en el norte y además se incrementó el presupuesto".

Cabe destacar que se fijó el lanzamiento del evento deportivo que unirá a las dos provincias en julio reuniendo a las disciplinas Fútbol femenino y masculino, Fútbol infantil categoría sub 12, Fútbol adaptado, Básquet femenino y masculino sub 19, vóley en ambas ramas en la misma categoría, hockey femenino y rugby masculino sub 16 y newcom para personas mayores.

El equipo de trabajo de Salta deportes estuvo integrado por el subsecretario del Deporte Federado Federico Abud, el coordinador de la Copa Salta Federico Apaza y Adrián Cuadrado del área de deportes mientras que de Jujuy estuvo presente Pedro Ruíz, quién es el coordinador de la Copa Jujuy.

Durante la mesa de trabajo entre ambos equipos, se destacó la importancia de la labor que involucrará a distintas áreas como así también la vinculación entre las dos provincias para el crecimiento y fortalecimiento del deporte en la región.

Asimismo, se determinó que las finales del certamen serán para fútbol durante la última quincena de junio, newcom, rugby con hockey en el mes de agosto mientras que el fútbol infantil se desarrollará en octubre y las disciplinas de básquet y el vóley se realizarán en noviembre.