Tras el reclamo de médicos, Mangione desmintió el pago de un ítem diferencial

Tras una serie de reclamos que tuvieron lugar en los últimos días por parte de trabajadores de la salud, respecto a un supuesto pago extra que se habría realizado a algunos profesionales de forma discriminada, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, negó esta versión sobre cualquier ítem diferencial que se hubiera abonado.

Así lo indicó en diálogo con Multivisión Federal, donde descartó el motivo que llevó a las manifestaciones de los profesionales. “Lo desmiento y aclaro que no soy ningún soberbio, como me están catalogando, no hemos pagado un ítem”, aseveró.

En este punto aclaró que, si bien se hizo una devolución a raíz de los paros que los médicos encauzaron a fines del año pasado y que fue dicho reintegro parte de la negociación para destrabar el conflicto, Mangione apuntó a que “nosotros hicimos la devolución de los paros, al asumir estábamos en un momento crítico pero en ningún momento negociamos y aceptamos lo que pidieron hasta que lleguen a un acuerdo como sindicato”.

Reiterando que “no hay ningún ítem de responsabilidad”, el ministro cuestionó que este tipo de situaciones y demandas se dan en medio de un contexto electoral donde “van a salir a golpear de diferentes maneras”.

No obstante sí dijo que “debemos empezar a hablar de la carrera sanitaria, pagar según meritocracia, queremos que sea parejo, cada uno tiene su responsabilidad y eso nunca lo discutimos, basta de los que no trabajan o los que se van fuera de horario y no cumplen”, concluyó las explicaciones.

“Yo estoy dispuesto a dar la cara, no hay nada para esconder, no se pagó ningún ítem”