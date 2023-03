Mauricio Macri: "Me di cuenta de que no necesito una revancha"

El expresidente Mauricio Macri anunció este domingo que finalmente no competirá en las elecciones presidenciales 2023. Así lo confirmó en un video de YouTube compartido en el resto de sus redes sociales. El mensaje fue breve, de apenas seis minutos, en los cuales no solo dio a conocer su decisión, sino que también hizo un duro análisis de la realidad que atraviesa el país.

Horas más tarde, Macri brindó una entrevista en el programa La Cornisa de LN+, donde habló de sus sensaciones tras el anuncio.

"Todavía es un momento confuso y de sensaciones encontradas", dijo Macri y agregó: "Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que a mí me nace o me gustaría. No hay que dejarse llevar por el ego. Hay que salirse de la búsqueda inconsciente que tenemos los argentinos de ir detrás de un salvador".

"Gobernamos con una cultura del poder sana. Esto se fortalece aun más si yo trato de inspirar a los demás con mis acciones. Podemos dar vuelta la historia. Me costó muchísimo esta decisión. El ego es muy fuerte. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha", declaró.

Y agregó: "Esta decisión fue un proceso muy largo. Empecé a darme cuenta que no necesitaba una revancha. No existe 2023 porque existió un 15-19. Hubo un montón de cambios que toda la gente vio y sintió y fue porque el ejército de demolición (en referencia al kirchnerismo) tiró abajo todo lo que habíamos construído".

En otro pasaje de la entrevista, Macri explicó que "en estos años la gente notó nuestra ausencia y es lo que nos va a dar una nueva oportunidad. Ahí pensé si correspondía liderar esto o crear un espacio más grande eligiendo a un buen presidente al que todos tenemos que ayudar".

Sobre su decisión, explicó que "siempre tuve la sensación de no poner lo mío por delante del conjunto. Siempre dije que yo no estaba anotado. Nunca me moví de ese lugar. Estoy seguro de la decisión que tomé porque todos tenemos que ser garantes del cambio. Que yo no sea candidato es lo mejor para todos. Esto tiene que ser ideas de todos, con meritocracia, transparencia".

"Estoy contento porque le gané una batalla al ego. Me superé a mí mismo tras pelear con una fuerza interna que es tremenda. Siempre dije que tenía que estar seguro de que esto construye a la Argentina. Nunca me basé en los números de las encuestas", agregó.

"Con esto le quiero dar un corte a la búsqueda de un caudillo salvador", sumó.

Sobre su rol de ahora en más, Macri declaró: "Estoy convencido de que no pueden haber dos presidentes. Tenemos que elegir al que esté más capacitado para un cambio profundo y que tenga que enfrentar a todo lo que tiene trabado a la Argentina. Tenemos que derrotar a la manera violenta que el peronismo tiene de expresarse".

"Seguro que voy a dar consejos en privado, pero sin poner en duda la autoridad del presidente", sumó. "Alberto Fernández nunca estuvo preparado para ser presidente. Nuestros candidatos sí lo están", dijo.

"Faltan los momentos más importantes de la elección que son los últimos meses. Yo voy a estar focalizado en que estemos preparados para el cambio. Tiene que haber un equipo. No creo en los iluminados", dijo lanzando un mensaje a la interna en Juntos por el Cambio.

También dijo que "Argentina necesita un shock de órden. Necesitamos un conjunto de leyes que sean previsibles".