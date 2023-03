Valenzuela busca dar continuidad al trabajo social en la Legislatura

A poco menos de dos meses de las elecciones provinciales, el diputado provincial, Adrián Valenzuela, quien compite dentro del espacio “Primero Salta” para tratar de renovar su banca, aseguró a InformateSalta que la idea es darle continuidad al trabajo social en la Legislatura.

En ese marco, aseguró que, durante su mandato, presentó más de 50 proyectos, de los cuales, más de 10 se convirtieron en ley, vinculados al trabajo, y la contención hacia los sectores vulnerables, aunque aclaró que “siempre se puede seguir trabajando y proyectando”.

El también periodista dijo que redoblarán el esfuerzo para seguir trabajando en un proyecto de ciudad y provincia. “Estamos acá para acompañar el trabajo de Sáenz y Bettina, jamás, un dirigente se hubiera imaginado gobernar en esta situación y a pesar de ello se han concretado obras, se ha puesto todo el trabajo para el bienestar de los salteños”.

Avanza el proyecto de castraciones

El diputado provincia Adrián Valenzuela se reunió con el presidente del Colegio de Veterinarios José Rolando Blanco con el que dialogaron sobre un Proyecto de Declaración aprobado hace algunas semanas en la Cámara Baja.

El móvil de InformateSalta estuvo en el lugar y dialogó con el funcionario provincial: "Hace algunas semanas se aprobó un proyecto de declaración que pone nuevamente en discusión a nivel provincial que está pasando con nuestras mascotas, se hace hincapié en el tema de castraciones masivas".

En este sentido, Valenzuela aclaró que había cosas que desconocía y por eso destacó la apertura del Colegio de Veterinarios.

"No es que no se puede castrar, no es que el Colegio de Veterinarios este en contra de castrar sino que hay que cumplir ciertas normativas que tienen que ver con el respeto al profesional, el tema sanitario, hay detalles que desconocemos".

"Logré entender que no hay animales peligrosos. Me explicaron que el 90% de los perros que muerden tienen dueño, entonces no es que el animal sea malo o peligroso sino que tienen dueños malos o peligrosos", continuó el legislador que luego agregó: "Por eso el proyecto busca la responsabilidad y más teniendo en cuenta la participación activa del gobernador Gustavo Sáenz siempre con las mascotas y los animales. Detrás de un animal hay un dueño".

"Estamos trabajando para darle continuidad al trabajo, en lo que me respecta a mí, el trabajo social y el compromiso", finalizó.