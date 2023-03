Vecinos de un loteo de Cafayate piden poder inscribirse en Inmuebles para tener servicios

Hace más de 10 años, cientos de familias compraron un terreno en el Barrio Pueblo Nuevo, ubicado a 4 kilómetros del puente de ingreso a Cafayate, sobre la ruta 68, sin embargo, aún hoy no cuentan con servicios y ni siquiera con un registro que les permita poder acceder a los mismos.

Silvia Scipioni, presidenta del Centro Vecinal, contó a AM 840 que es un predio gigante con 2200 lotes, todos vendidos, pero las condiciones para vivir no son las adecuadas. “Después de mucho tiempo nos dimos con que este lugar no era el apropiado para hacer un barrio, porque estaban preservados los algarrobos a nivel provincial. Pero nosotros sin saber, compramos los lotes, están todos los lotes vendidos, muchos con intenciones de hacer desarrollos turísticos”, dijo.

En este sentido, indicó que nunca se hizo el estudio de impacto ambiental ni se terminó de definir el barrio a nivel provincial. “Cuando fuimos a reclamar servicios, el barrio no existe. Hay muchas familias que hemos construido y estamos viviendo acá. Hay alrededor de 200 viviendas, el 80% están habitadas, hay gente que está viviendo en su casa sin luz”, expresó.

Asimismo, aseguró que al no pagar impuestos ni tasas, la Municipalidad de Cafayate no recibe sus reclamos. “Hace 2 años y medios que estamos formados como centro vecinal y que venimos con reclamos permanentes a nivel local, en Inmuebles y también fuimos a Vialidad Nacional por el tema del ingreso al barrio. El caso es que Cafayate tiene una falta de viviendas para alquiler, porque las familias que vienen a radicarse nuevas, no tienen donde vivir, es muy difícil conseguir un alquiler anual. Entonces, la gente decidió venir, comprar y construir su casita. Todas las instancias con el intendente ya las hicimos, le pedimos que generen una tasa municipal, algo que nosotros podamos solicitar que nos cambien un foco”, señaló.

La mujer detalló que compraron confiados porque los dueños son una familia conocida de Cafayate, pero con los años se enteraron que en realidad los terrenos estaban embargados por una deuda. “Tenían planos y boletos de compra – venta, algunos, en algunos decía que estaba embargado el terreno, pero ya lo habían comprado. Lo que queremos es que nos permitan están inscriptos en Inmuebles correctamente, para que podamos tributar y reclamar los servicios. Queremos que nos vean”, manifestó.

Por toda esta situación, elevaron una nota al gobernador Gustavo Sáenz, en la cual describen la situación que están viviendo y piden su intervención para que tome las medidas necesarias para terminar con su indefinición y su falta de protección jurídica.