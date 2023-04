Pablo Kosiner: "La mortalidad infantil toco a la puerta de la rosada y dijo 'acá estoy, hagan algo'"

Luego del trágico suceso de una bebé que falleció en la puerta de la Casa Rosada hace unos días, Pablo Kosiner, director de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), salió al cruce en sus redes sociales e hizo referencia a la mortalidad infantil que golpea en todo el país y sobre todo en el norte del provincia.

En primer lugar, dijo que los casos de mortalidad infantil ocurridos en el Norte Grande Argentino (NOA y NEA), la política argentina y los medios de comunicación lo toman "escenarios penosos sobre los cuales se montan escenografías dramáticas acompañadas por imágenes que grafican la cruda realidad" afirmó el ex funcionario.

A raíz del fallecimiento de la bebé de tres meses, Kosiner dijo que tanto la política como los medios, tomaron ese caso desde la órbita de una "noticias policial" y no desde un "drama social" como cuando los mismos casos suceden en el "interior profundo" del país. "A veces da la sensación de estar definiendo otro país" atacó el abogado.

Por otro lado, hizo referencia a que esta realidad de la mortalidad de niños y niñas vulnerables seguirá igual hasta que no se cambie el criterio con que se definen la prioridad en la asignación de recursos y definición de inversiones públicas en Argentina.

"Hay que dejar de gobernar con el padrón electoral en la mano y cambiarlo por el mapa de NBI (necesidades básicas insatisfechas)"

Para cerrar su descargo, Kosiner se refirió a que, ante esta situación, el drama tocó a la puerta del poder y de los estudios centrales, además de visibilizar "a los empujones" una realidad que algunos sorprende cuando emerge en las comunidades aborígenes o a miles de kilómetros del Obelisco. "La mortalidad infantil toco a la puerta de la rosada y dijo 'acá estoy, hagan algo. Acá estaba, aunque no me quieran ver'" sentenció el ex diputado provincial.