Abel Cornejo apuntó a buscar soluciones para la emergencia habitacional

De cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, el candidato a Diputado Provincial, Abel Cornejo, dialogó con CnnSalta-94.7 en donde fue consultado sobre sus propuestas para la Cámara Baja si consigue los votos suficientes para acceder a la banca y sobre su repentino cambio ya que se esperaba que fuera como candidato a intendente.

"Hay gente que me ha criticado mucho por bajar mi candidatura a intendente. Yo he dicho que siempre iba a acatar el proyecto mayor y me parece muy importante entrar a la Cámara de Diputados".

"Fíjate que la gente se pregunta ‘¿Qué hacen los diputados de la capital?’, los del interior si sabemos porque podrán ser buenos, regular o malos pero algo llevan a su pueblo", continuó.

Consultado sobre las problemáticas que ve en la gente, apuntó: "Uno de los mayores problemas es la regularización de dominios, hay gente que hace 15 años vive en un lugar pero no tiene los papeles y no puede acceder a los servicios. El Código Civil dice que después de 10 años por prescripción esa propiedad le pertenece".

"Tenemos cantidad de terrenos desocupados que podrían ocuparse. Si la provincia no tienen plata para pagar expropiaciones que se cambie la titularidad del dominio, hay terrenos fiscales en el interior por lo que se podría compensar a los dueños", cerró en referencia a la emergencia habitacional que existe en la Provincia.

Otro de los puntos a los que señaló es la inseguridad, "veamos que armas y en que condiciones está la Policía. Veamos el entrenamiento de la Policía".

"El tema taser no cambia nada, hay muchas armas que son menos agresivas. Hay problemas nacionales de seguridad y problemas particulares, Salta por sus particularidades tiene ambos. A cualquier policía en actividad o retirado le preguntas sobre las taser y se va a reír porque no le mueve el amperímetro".

Referido a la ciudad dijo que, "la zona sudeste es casi una ciudad dentro de la Ciudad, viven casi 300.000 personas ahí. Se debe refuncionalizar, por ejemplo la Comisaria de San Remo tiene la misma conformación y dotación de hace 30 años. Esto se debe acompañar con cámaras de seguridad y se debe trabajar con inclusión".

Por último sostuvo: "Hay un lugar al que llaman Pozo de la Muerte, sus habitantes quieren cambiar el nombre porque es un estigma y ese lugar requiere una serie de opciones. Cuando hablamos de inseguridad, la policía o fuerzas de seguridad son uno de los ítems que hay que ver".