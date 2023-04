A machetazos, adictos le robaron dinero y promete justicia por mano propia

En medio de la inseguridad que reina el Norte provincial se conoció otro hecho en el que un hombre fue víctima de adictos en Tartagal que aprovecharon que caminaba solo en la lluvia para atacarlo.

"Me invitaron a un cumpleaños y vine a barrio 9 de julio y el domingo de la semana pasada estaba lloviendo fuerte, así que me fui caminando, llevaba 45 mil pesos y me querían pegar machetazos en la cabeza y yo puse la mano" dejándole cortes profundos en la mano que le requirieron varios puntos.

El trabajador dijo ante los micrófonos de Mosconi TV sobre la situación. "Me vine de Yacuiba y me paso esto, si lo conozco a uno solo, no puse denuncia ni exposición nada, no quiero pero como hoy la justicia está al revés no pude denuncia porque yo solo me voy a hacer justicia"

"No lo voy a matar pero lo voy a dejar en silla de rueda"

A su vez el vecino contó los padecimientos para ser atendido en el hospital de Tartagal. "Si no te estás muriendo no te atienden".