El niño de 2 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo fue trasladado a Salta

Alrededor de las 15:00 un vuelo sanitario de la Provincia de Salta hizo llegar al niño de 2 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo desde San Ramón de la Nueva Orán a Salta Capital.

El jefe del aeródromo de Orán, Alejandro Espeche comentó a través de un posteo en su cuenta de Facebook que: "Desde las 9 AM estuvimos intentando hacer esta evacuación sanitaria. La meteorología no ayudaba. Recién a las 15:05 despegó el avión rumbo a Salta. Hace 15 años que estamos haciendo esto y hoy fue particularmente duro. Gracias a los que colaboran día a día para mantener el aeropuerto funcionando y también gracias a los que ya no cruzan por la pista para acortar camino"

Se debe recordar que la familia se había mostrado esperanzada de que este traslado se lleve a cabo.

"Nosotros estábamos arreglando una moto y mi hijo le termina de echar nafta a la moto y sin querer el dejó un poquito y como mi hija estaba cocinando a la orilla del fuego (madre de menor) el bebé estaba con el bidón de nafta y se tiró en el pantalón, se acercó al fuego, se ardió el pantalón", contó el abuelo según OTCNoticias.

La abuela del pequeño también presenta quemaduras en las manos al tratar de salvar a su nieto "Me queme al tratar de sacarle la ropa, no le podía apagar el fuego a mi bebé. Necesitaba que es le apague" entre lágrimas contó la mujer