Los signos que más mienten y cómo lo hace cada uno: Géminis es el campeón

La astróloga Susana Garbuyo propone entender la relación de las mentiras y las personas con la mirada puesta en el signo del zodíaco que los rige, por lo que algunos tienen una tendencia a ser más mentirosos y otros suelen ir con la verdad.

Entre los signos que suelen dejarse llevar por los engaños se encuentra Géminis, Leo y Piscis; mientras que Aries, Escorpio y Sagitario suelen ser más honestos.

Aries

“Aries es como es siempre, energía pura. Por eso, es muy difícil que mientan y, si miente, uno se da cuenta al toque”, señaló la astróloga, que reveló que las personas que se rigen por este signo de Fuego pueden delatarse en esas circunstancias porque suelen reírse o irse.

En ese sentido, explicó que, al ser “básico y simple”, no saben “dar vuelta las cosas” cuando no están convencidos de lo que dicen.

Tauro

Los taurinos pueden mentir, pero les conlleva mucha energía y análisis antes de hacerlo. “El Toro es muy estable y seguro de sí mismo. Siempre quiere mantener una rutina, entonces, cuando tiene que meter una mentira la tienen que pensar y preparar para quedar correctos”, reveló.

No son de hacer grandes mentiras, sino más chicas e inocentes, pero a ellos no se les nota al ser un signo de Tierra. Además, pueden ser “encubridores” para proteger a sus seres queridos.

Géminis

“El gran mentiroso es Géminis porque es doble. Es automático lo que mienten y es habilidoso”, puntualizó Garbuyo. Al hablar mucho, suelen confundir a las personas y aprovechan eso para meter un engaño.

A su vez, cuando se descubre a las personas del signo de los gemelos, ellos suelen negarlo totalmente.

Cáncer

“Cáncer es el que miente en pavadas”, dijo la astróloga. Al ser un signo emocional, puede que se sientan sobrepasados y digan detalles que no son ciertos, pero “les sale tan bien….”. De igual modo, la astróloga advirtió: “Como tienen una memoria de elefante, te pueden hacer una gran mentira en cosas que viviste”.

Según Garbuyo, cuando se los confronta por el engaño, son de asumirlo y se dan cuenta allí que dijeron cosas que no eran verdad.

Leo

“Leo es el de la mentira potenciada”, señaló Garbuyo. Para las personas que se rigen por este signo de Fuego, todo lo que hacen es relevante y “genera importancia en lo que hacen”. En ese sentido, al encubrir algo, suelen convencerse de lo que ellos mismo dicen y lo adornan con muchos detalles.

“Les queda un cuento tremendo, muy divertido, que a lo mejor pueden que tengan una base de verdad, pero se hacen unos inventos que no existieron”, explicó.

Virgo

“A Virgo le cuesta porque es lógico y para ellos es mejor decir la verdad”, expresó la astróloga, y aclaró: “Pueden mentir en muchas acciones y en mucho tiempo, pero en realidad lo tiene que pensar antes”.

Además, se tienen que convencer de que lo que están diciendo es cierto, entonces solo lo hacen cuando “no hay más remedio”, siempre y cuando sea real, con fundamento y que “no duela”. Solo miente cuando entra en confianza con las otras personas.

Libra

Libra es un signo social y divertido, pero “no tiene corazón al ser una balanza”. “No necesitan mentir, pero si necesitan quedar bien con los demás”, reflexionó, y dijo que suelen “endulzar” y decir de a poco las mentiras.

Las personas se pueden acostumbrar a sus mentiras porque, una vez que lo hacen, vuelven con los engaños en cosas chicas para quedar bien.

Escorpio

“Escorpio prefiere decirte lo que tiene que decirte antes de mentir”, indicó la astrologa, que destacó que este signo de Agua tiene una gran fortaleza, pero es muy sensible. “Si mienten, es para no herirte más. Tiene que ser una mentira cortita, contundente y se tiene que convencer que es para tu bien, sino no lo hace”, indicó.

Al igual que Tauro, los escorpianos son buenos en encubrir cosas para cuidar a sus seres queridos.

Sagitario

“Sagitario no miente”, sentenció. Las personas del signo del arquero pueden ser “un desastre” para mentir y, si lo hacen, es en cosas pequeñas para justificarse. No pueden mentir porque “no les sale”.

Además, suelen confiar en lo que dicen los demás, por lo que creen cualquier cosa.

Capricornio

“Meten mucha mentira”, advirtió la experta sobre las personas este signo de Tierra y agregó que esto se da más que nada en aquellas que nacen los primeros días de la temporada capricorniana, por la influencia que tienen de Sagitario. “Hacen mentiras chiquitas, pero de continuo cuando no saben qué decir”, detalló.

Acuario

Este signo de Aire “no es tanto de mentir” al ser de naturaleza fija, por lo que se muestra como es. Sin embargo, puede engañar para parecer original en los ámbitos sociales, pero lo hace “sin lastimar a los amigos”.

“Si ve que es necesario meter una mentira, prefiere no contestar. Esa es la inteligencia de Acuario”, señaló Garbuyo, y contó que aprovechan que los catalogan como “distraídos” para evitar eso.

Piscis

El signo de los dos peces es otro de los más mentirosos de la rueda zodiacal. Se les ocurren los engaños fácilmente y lo dicen de frente. “Son encantadores mintiendo porque son dulces, y les sale bien”, precisó, y añadió que los suelen perdonar por ello. Además, dijo que les gusta cubrir a otros, como Tauro y Escorpio. /Río Negro