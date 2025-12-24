El enigmático posteo del hijo de Christian Petersen en medio de su difícil momento

El mundo de la gastronomía sigue con atención la evolución de Christian Petersen, quien debió ser internado de urgencia en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras descompensarse mientras realizaba una travesía en el volcán Lanín, un hecho que encendió las alarmas entre sus seguidores.

A pesar del marcado hermetismo que la familia ha mantenido sobre el cuadro clínico, su hijo mayor, Hans Petersen, rompió el silencio de manera sutil a través de sus redes sociales. En un contexto de total incertidumbre, el joven reapareció en Instagram compartiendo una story: una selfie frente al espejo con una estética equilibrada, gesto que muchos interpretaron como un intento de transmitir calma en medio del difícil momento que atraviesa el cocinero.

En la imagen, Hans sostiene su teléfono y añade un detalle sutil pero potente: el emoji de un pequeño brote verde. Esta elección, cargada de simbolismo sobre la vida y la renovación, fue rápidamente leída por su comunidad como una señal de optimismo y una luz de esperanza frente al delicado estado de salud de su padre.

A la imagen le sumó el tema 'Follow God' de Kanye West, una elección musical cargada de espiritualidad. La letra incluye fragmentos como: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, versos que parecen reflejar el momento de introspección que atraviesa la familia.

Christian Petersen evoluciona favorablemente: "Se despertó, lloró y también sonrió"

De acuerdo a lo señalado por el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, "la salud de Christian Petersen evoluciona". En este sentido, el comunicador anunció: "Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado".

Petersen había comenzado el ascenso al volcán, cuya cumbre alcanza los 3.747 metros sobre el nivel del mar, acompañado por un grupo de diez excursionistas y guías especializados. De acuerdo con la información que trascendió, el chef no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía, lo que provocó que sufriera una descompensación durante el recorrido.

Ante la situación, los guías actuaron de inmediato, le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán. En ese punto, personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.