Donarán los órganos de la policía atropellada por un conductor ebrio

La familia de Fátima Cardozo, la policía de la División Vial de 32 años que tiene muerte cerebral luego de haber sido atropellada por un conductor ebrio en la Avenida Paraguay, confirmó que donarán sus órganos.

Braulio, su primo, indicó a Telefe Salta que el diagnostico es irreversible y que ella sigue conectada al respirador artificial únicamente para la conservación de los órganos que posteriormente serán donados.

“El golpe que le dio el animal este fue mortal, por esquivar el control policial, embistió sobre los uniformados que estaban realizando el control de alcoholemia y como el estaba borracho, el asesino embistió sobre la humanidad de los oficiales, causando la tragedia. La atropelló, la hizo volar por los aires y cayó de cabeza. El golpe fue mortal, no había esperanza de sobrevida. Fátima tenía 32 años, era hija, hermana, madre de un pequeño de 4 años que la sigue esperando”, dijo el hombre entre lágrimas.

En este sentido, contó que hoy se acercó al hospital San Bernardo el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, a brindarles su apoyo. “En una sociedad donde ya no se puede confiar en nadie, nosotros familia vamos a confiar en el señor ministro, la palabra que nos dio, que van a aplicar todos los mecanismos necesarios para que se haga justicia. No puede ser que el asesino entre por una puerta y se quiera ir por la otra, esto no puede ser posible, entonces, el señor ministro se comprometió con nosotros, confiamos en el y pedimos que se haga justicia, por sobre todas las cosas”, expresó.

Asimismo, denunció que la familia de Fátima está siendo hostigada por los hermanos del conductor ebrio que la atropelló. “Estamos acá y constantemente estamos viendo o al hermano o la hermana del asesino, en modo de intimidación, de provocación. Quiero dejar en claro que no vamos a entrar en violencia, no somos así, no vamos a provocarlos. Ellos no tienen porque estar acá, el detenido está en otro sitio, ellos están acá, la policía ya les dijo que no pueden estar acá”, manifestó.

Sobre la pena que pedirán para el causante, aseguró que le gustaría que sea la máxima, aunque sabe que eso no va a pasar. “Le arruinó la vida al pequeño, a su mamá, pero sabemos que por más que yo quiera la máxima, esto no es así porque las leyes no están dadas. Estamos en época de elecciones y estaría bueno que los políticos miren para afuera, que está pasando en la sociedad. En Salta se mata por nada, uno sale a manejar, embiste a alguien y no pasa nada, no queremos que siga pasando esto”, concluyó.