Viviana Canosa y Laura Di Marco, intimadas a "pedirle perdón" a Florencia Kirchner

La hija de la Vicepresidenta de la Nación, Florencia Kirchner, inició acciones legales contra las conductoras de LN+, Viviana Canosa y Laura Di Marco, a través de su abogado Gregorio Dalbón, exigiéndoles que enmienden en un plazo de 24 horas los dichos y agravios expresados en el programa "+Viviana" emitido el 6 de abril.

En una carta documento enviada por el letrado, Dalbón expuso las frases utilizadas por Canosa y Di Marco contra la exmandataria y su hija, Florencia Kirchner, que consideró como maliciosas y vejatorias. Entre las declaraciones mencionadas se encuentran: "a mí me da mucha pena Florencia me da mucha pena"; "aparte la usaron a la hija siendo menor"; "tiene una anorexia nerviosa galopante que eso es quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre es falta de nutrición materna"; "este poder es psicopático, el kirchnerismo es psicopático no tiene empatía"; "narcisismo patológico".

En la misma carta, el abogado dejó un espacio para que ambas conductoras puedan recapacitar sobre sus dichos, e invitó a corregir sus abordajes sobre los trastornos alimentarios y mentales mencionados, que afectan a muchas personas en la sociedad. Además, Dalbón destacó que los sufrimientos personales no tienen relación con cuestiones de interés público.

Se ha establecido una instancia de mediación a partir de esta notificación, y se espera un cambio en la postura de las conductoras de LN+. En caso de no obtener una respuesta adecuada, se tomarán medidas legales y se procederá con una demanda por el daño causado a Florencia Kirchner.

El abogado también remarcó la intención en los dichos de las conductoras contra la hija de la vicepresidenta, destacando que las afirmaciones vertidas con despreocupación y desparpajo constituyen un "acto dotado de malicia", que no solo pretende desprestigiar a la familia Kirchner, sino que utiliza temas sensibles como la anorexia, afectando derechos humanos y personalísimos.