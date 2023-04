¿Y ahora quién podrá ayudarnos? El dólar pone en jaque la política en año electoral

La frase, que pertenece al querido personaje de Roberto Gómez Bolaños, el “Chapulín Colorado”, grafica la preocupación y desesperanza entre aquellos que no ven una solución a corto plazo para una economía, que parece marchar en caída libre.

A la ya conocida escalada inflacionaria, que cerró marzo con casi 8%, se sumó luego un alza tremenda del dólar blue, que alcanzó su máximo histórico de $440. El exceso de pesos en la economía (la famosa maquinita que no para de imprimir) y la notoria escasez de dólares, sumado la tensión política por las elecciones, generaron un fuerte clima de incertidumbre.

Pero... ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Silencio. Crick, crick. Mientras el dólar subía y subía, probablemente a raíz de la poco divulgada guerra interna entre el ahora ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, y el “súper ministro” Sergio Massa, que incluso amagó con dar el portazo, el gobierno nacional, observó, casi como un espectador de lujo, el escenario de la catástrofe, sin hacer prácticamente nada.

“Aracre le reprochó muchas medidas a Sergio Massa, tanto en off como on the record. La situación fue muy tensa y el ministro de Economía pidió que se vaya del Gobierno”, comentó un periodista muy cercano a Casa Rosada.

Así Aracre se sumó a la larga lista de funcionarios de Alberto (Fernández) que duraron un pestañazo, entre ellos, Daniel Scioli, quien estuvo 43 días como ministro de Desarrollo Productivo, y ni hablar de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, que no llegó a completar un mes.

Pero ese es otro tema. Para entender la pulverización del valor del peso, basta solo con mirar el billete de $1000, hoy el de más alta denominación que tenemos en Argentina, al menos hasta que el anunciado billete de $2000 se vuelva una realidad. Hoy su valor apenas se traduce en dos dólares. Qué lejos y desvalorizado quedó aquella promesa de Alberto de imprimir uno de $200 con la figura de Güemes. Hoy no serviría para nada.

Pero el futuro es aún peor, o al menos así lo anticipan los economistas, para quiénes, el blue podría llegar a superar los $750 en diciembre. ¿Y después nos dicen que la inflación es autoconstruida?

A contramano del resto del país, insólitamente, la ministra de trabajo, Kelly Olmos, afirmó, que no hay pérdida de poder adquisitivo, casi sin ruborizarse. Permítanme la expresión, con qué cara ministra… con qué cara.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana (ISEPCI),una familia salteña tipo necesitó más de 180.000 pesos para no ser pobre, y solo para alimentarse, es decir, no caer en la indigencia, algo más de 80 mil. Pero parece que eso a pocos les importa.

La política, da risa

Pero nos metemos en la política, que, además de amores y odios, muchas veces, nos despierta algunas carcajadas. Durante la sesión del Congreso, la diputada Pamela Calletti, solicitó la palabra y pidió "no hacer política en el recinto", lo que claramente provocó comentarios irónicos y burlas, ya que es justamente ese edificio el lugar ideal para hablar de la “cosa pública”

Claro está, que Calletti, no desconoce esto, no creo, seguramente quiso hacer referencia a no hacer campaña, pero bueno… en tiempos electorales, es sabido que cualquier error se paga caro. “El horno no está para bollos”, diría mi abuela.

En cuanto a la política más casera, (estamos a tres semanas de ir a las urnas) volvió el enfrentamiento de pegatineros y la competencia por los carteles. De propuestas, poco y nada. Incluso algunas dirían casi impracticables, como la idea de subir el 100% de los sueldos de los empleados municipales, de algún dirigente de izquierda e incluso el ideal de bajar la edad jubilatoria a docentes, que tan lejano suena.

¡Cuán divorciados de la realidad están algunos! ¿Saben que quiere la gente? Que les resuelvan los problemas, y les faciliten la vida. Dejemos la chicana, la agresión, las acusaciones y pongámonos a laburar, pero en serio. Sino después nos preguntamos porque gobiernos que están hace décadas se están yendo de a poco a su casa. La gente está harta.

Y cierro con esto, que es tan grave como todo lo anterior. ¡Hagamos algo por favor con el dengue! La gente está saliendo a las calles a reclamar repelentes, en el norte la situación está desbordada, los hospitales colapsados, incluso 4 diputados contrajeron la enfermedad. Pero ojo, vos que sos vecino también ponete las pilas, descacharrá, si todos vamos juntos en esta, es más fácil.