Agustina Gallo: "Es más fácil hablar de lo que uno haría porque no le tocó hacer"

En diálogo con CNNSalta la Jefa de Gabinete Municipal y candidata a Diputada, Agustina Gallo, se refirió al trabajo que llevan adelante en el municipio y a la campaña de cara a las elecciones de mayo.

"Primero que nada, me parece que al haber tantos candidatos a intendentes me parece que es más fácil hablar de lo que uno haría porque no le tocó hacer. Ahora escucho más voces sobre lo que van a hacer", comenzó diciendo en referencia a la campaña electoral.

En la misma línea destacó: "La mirada de Bettina tanto para el adentro como para el afuera" y agregó, "que nosotros podamos como salteños hacer obras importantes para la ciudad con recursos propios, a pesar de la situación económica, de más de un 100% de inflación anual y todo lo que nos está sucediendo, habla de una buena administración".

"A pesar de que algunos quieran instalar el tema de las prioridades hemos invertido en que la Ciudad este mejor en todos los aspectos"

La funcionaria planteó 'La Hora de los Barrios' porque es algo en lo que cree firmemente". "Tenemos la obligación desde la política de plantear una proyección a largo plazo. Cuando se hizo el Teleférico no era una prioridad y ahora es uno de nuestros referentes, la Orquesta Sinfónica tampoco fue una prioridad y hoy estamos orgullosos, pero debieron pasar 20 años".

"El estado nos hizo creer a todos que no podemos, pero creo que es un gran error de los políticos", finalizó.