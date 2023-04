Felipe Biella preocupado por la seguridad en los barrios, "hay lugares que son la boca del lobo"

De cara a las próximas elecciones del 14 de mayo, el candidato a intendente por Avancemos, Felipe Biella, estuvo presente en los estudios de CNNSalta94.7 quien se mostró muy preocupado la situación de la inseguridad y los delitos en el municipio.

"Hace tiempo venimos expresando que uno de los peores momentos de Salta en cuanto a seguridad es el que estamos viendo, por eso lo llevamos a Jorge Ovejero en la lista que es un especialista en seguridad, vamos a trabajar en paradores seguros, corredores seguros monitoreados, y además en el caso de paradores seguros ponerlos en los barrios dónde van. El mapa de delitos te dice que a quienes más asaltan son a jóvenes o mamás que esperan el colectivo".

En este sentido comentó que estos lugares, "no van a estar solo para que no les de la lluvia o el sol, sino que estarán monitoreados y tendrá un sistema de emergencia que algunos llaman botón anti pánico".

"La verdad que cuando recorres, ayer estuve en Villa Lata, ves el estado de las plazas, canchones que son responsabilidad del municipio y a partir de las 18:00 son boca de lobo, hay personas que después de las 18:00 no salen".

Por la misma línea continuó: "Esas bocas de lobo son lugares donde los chicos deberían estar contenidos. Ha llevado a que crezcan la delincuencia en general, el narcotráfico y las adicciones, lo que he visto en la Ciudad de Salta no lo he visto en mi vida y yo ya pinto canas. Son enfermos que cuando se enferman no solamente sufren ellos, lo sufren en el barrio, lo sufre la familia".

"El otro día tuve una reunión con la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, después de analizar y contarles las cosas que queremos hacer para potenciarlos hice una reflexión, que si no trabajamos el tema de la seguridad y las adicciones no va a haber oportunidades para el turismo, todo lo contrario, nadie quiere ir a un lugar como Rosario. Tenemos que trabajar para que en Salta no pase lo mismo", finalizó.