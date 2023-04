Vive en situación de calle y piden ayuda para realizar el trámite de su pensión

Alejo es de Joaquín V. González y estaba en situación de calle hasta que Mariela Rodríguez decidió ayudarlo. Él tiene una discapacidad y lucha contra el alcohol y las adicciones.

Mariela le brindó su hogar, ahora solicita una pensión y pide que le ayuden a hacer el trámite. “No tiene nada de nada, no tiene abrigo y ahora se viene el frío. Hace un tiempo cobró el IFE y se compró un poco de ropa con ese dinero pero no tiene nada más”, añadió.

“Es un hijo más para mí, viene al negocio, come y hace todo acá, yo lo hago sentir como un miembro más de mi familia. Él quiere estar bien, quiere sentirse bien, y yo le digo que con la pensión le vamos a construir una piecita y un baño”, dijo la mujer por Multivisión.

Contó que Alejo trabaja en la terminal, hace changuitas y maneja ese dinero. La gente que lo conoce lo quiere mucho, dicen que es una persona super educada y por eso también lo ayuda.

Mariela hoy pide que por favor la ayuden a hacer el trámite para la pensión. Para eso o cualquier otra ayuda pueden escribirle al 3877412998.