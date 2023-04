Invitan a los salteños a usar el simulador para practicar su voto y conocer los candidatos

En el marco de la cuenta regresiva para el reencuentro de salteños con las urnas en un par de semanas, desde este miércoles quedó habilitado el simulador del voto electrónico que el electorado encontrará en las pantallas de votación cuando se acerquen a emitir su sufragio el 14 de mayo entrante.

En ese contexto el secretario electoral, el doctor Pablo Filquenstein, dialogó con Multivisión Federal donde enfatizó que desde ayer por la tarde “pusimos a disposición de los ciudadanos el simulador, ingresando a nuestra página web tendrán el simulador que muestra todas las pantallas, fotografías, logos y colores de los partidos” que participarán en la contienda.

Algo que resaltó es este sistema es el mismo que estará en los cuartos de votación, por lo tanto la invitación es a practicar “desde el celular, desde la Tablet, la computadora y en cualquier momento, en el colectivo, en la casa, esto es para ir conociendo las fotografías y los candidatos”, explicó sobre la propuesta disponible.

Para estos comicios se reiterará la modalidad de elegir el voto por lista completa o por categoría, según el distrito de la provincia, quedando solo a los ciudadanos practicar el sistema y el día de los comicios “verificar que en la boleta aparece efectivamente lo que eligieron, si hay un error que lo puedan manifestar al presidente de mesa, así se entrega una nueva y se repite la elección”.

Por último y consultado sobre los actos de ‘campaña sucia’ con la pelea de cartelería, el secretario electoral indicó que no recibieron ninguna denuncia al respecto. “No hemos tenido ninguna presentación al respecto, una lástima que se ingrese en ese terreno”, lamentó para concluir.