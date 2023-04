“Este es un dólar de una clara tensión política y va a seguir subiendo"

No podemos estar peor, ¿o sí? Es la pregunta constante que nos hacemos los argentinos, sobre todo cuando vemos que el dólar se dispara y sube contantemente.

Sobre esto, el economista Álvaro Pérez habló en Radio CNN Salta 94.7 MHz, quien dijo que nominalmente esto es así. “En un contexto inflacionario, todo sube todo el tiempo”, dijo al iniciar.

“Este es un dólar de clara tensión política, y ha pasado lo mismo con Martín Guzmán en octubre del 2020 y con Silvina Batakis en julio del año pasado, y si los agarramos y lo actualizamos con la inflación, nos daría mas de $600, es decir que no es el peor dólar”, sostuvo.

Añadió que la economía argentina está rota y está todo desordenado. “Cuando uno tiene una enfermedad y no la trata, se agrava. ¿Qué esperamos del dólar’ ¿Qué siga subiendo? Por supuesto, eso va a pasar”, agregó.

“¿Por qué argentina fracasa? Porque la institución más importante para la protección del valor de la moneda es el Banco Central y tiene que manejarse independientemente, no puede ser la caja del Gobierno. Y el BCRA no tiene independencia desde el año 2012”, reflexionó.

¿Tiene sentido hablar sobre dolarización?, le consultaron, y respondió que tiene sentido que toda la sociedad erradique la inflación con medidas que pueden parecer antipáticas, pero necesarias. “La inflación es lo peor que le puede pasar a la sociedad porque no sabemos el precio de nada”, agregó.

“La dolarización es una propuesta, hay que analizar si es sustentable y si es una medida para erradicar la inflación. Si no es políticamente viable, si no se acompaña la media, no habrá dolarización y no baja la inflación. En la mesa la palabra dolarización responde a otro objetivo”, dijo.

"Argentina debiera ser naturalmente un país con una moneda fuerte, pero políticamente provocó lo que provocó. Es una tremenda oportunidad porque hoy un bono argentino rinde el 60% en dólares", añadió.