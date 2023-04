La tasa de interés llegó al 91%, ¿le conviene a los salteños invertir en plazos fijos?

Mientras muchos esperan la llegada del fin de semana largo, va terminando una semana larga y complicada en cuanto a la crisis económica por la que atraviesa el país, con el Gobierno de la Nación tomando diferentes medidas o acciones para tratar de frenar la escalada sin techo del dólar, como ser la suba de la tasa de interés del 81% al 91%.

Pero ¿sirve la medida para tranquilizar al mercado? ¿Esto ayudará a mantener amesetada a la divisa estadounidense? Para responder estas interrogantes InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno, quien analizó la suba de la tasa.

Primeramente dijo que la medida “sigue a la inflación para evitar que todo el dinero que está dando vuelta en inversiones en peso, no se vayan al dólar”. Asimismo enfatizó “esto es para que el dólar no siga subiendo y, con tanta cantidad de dinero que hay emitido, ese será el próximo problema, estamos pagando hoy en títulos públicos 13 billones, que están generando prácticamente un billón de intereses mensuales, en un año eso se duplica”.

Moreno no dudó en señalar que esta medida es a corto plazo y “no es una medida que sirve, es como el hecho de pensar en congelar los precios por 90 días, son todas medidas de parche, no de fondo; esta tasa de interés va siguiendo la inflación”.

“Se está buscando que ese dinero circulando pase a depositarse en los bancos, en el cortísimo plazo va a haber cierta tranquilidad y estabilidad en el dólar”

Con todo esto, ¿hoy le conviene al salteño invertir en un plazo fijo esos billetitos que le quedaron? Moreno dijo que es viable la inversión, pero no a un largo plazo. “Por lo pronto sí, pero después de las PASO hay que analizar las políticas económicas; hoy el plazo fijo es una opción pero no a plazos muy largos, vamos qué va a pasar a 90 días, entonces no más de 30 días”, recomendó para concluir.