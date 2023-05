¡Todos podemos ayudar! Abuelitos no videntes nos necesitan

Miguel Ángel Vázquez tiene 46 años, hace más de 20 perdió la vista y desde ese momento su vida cambió totalmente, con dos hijas pequeñas empezó a buscar la forma de sustentarlas.

Recuerda que empezó a vender alfajores en la peatonal y un día su ex compañero de colegio que pasaba con su papá lo vio y le ofreció hacer un programa radial por Radio Tropical Latina 88.3, desde entonces este espacio se mantiene y es la ventana para siempre pedir por las personas no videntes en una sociedad que para él no los incluye en ningún sentido.

Iniciado el otoño Miguel lanzó una campaña para colectar mercadería no perecederas, abrigo y todo lo que esté a la alcance de la gente. Marcelo busca sobre todo ayudar a los no videntes adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos o que se les hace difícil el día a día. Son todos los que tiempo atrás lo acompañaron en este camino que fue aprender a vivir desde otro lugar.

"Esos compañeros son ahora viejos. Y los adultos mayores que son ciegos sufren mucho el abandono. Es por eso que yo permanentemente hago campañas para juntar cosas que necesitan. Gracias a Dios los salteños somos muy solidarios”, dijo a Con Criterio Salta.

Para quiénes quieran ayudar a los abuelitos pueden acercarse a Alvarado 537 (Radio RTL) o comunicarse al 3874534433.

Remarcó que lo que también necesitan son insulina, metformina, alimentos, y bastones blancos.