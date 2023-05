¿No leyeron? Salteños sacaron la basura aunque se avisó que no había recolección

Cuando se acercaba el fin de semana largo por el Día del Trabajador, entre los principales recordatorios que se hicieron a los salteños fue que desde Agrotécnica Fueguina no iban a prestar su servicio de recolección de basura, siendo uno de los pocos días al año que dejan de recoger los residuos.

No obstante, todavía hay salteños que no se informan, no prestan atención, no saben leer o no les importa la suciedad que causa, pues durante las últimas horas las bolsas con basura se hicieron presentes en las calles de la Capital provincia, afeando la misma y dejando mucho que lamentar de la actitud de los ciudadanos.

El medio FM Aries compartió imágenes de cómo se veía la basura acumulada en diferentes puntos de la ciudad, como ser en la esquina de avenida Belgrano y calle General Güemes: bolsas negras rebosantes de desperdicios, cajas con más basura en su interior, plásticos, cartones, botellas de plástico y de vidrio, todo esto en medio del paso de la gente, reposando a la sombra de un árbol.

Otra situación similar se daba en calle Juramento al 100: dejando de lado las hojas que los árboles comenzaron a soltar, propio de la estación, alrededor de un cesto habían residuos esparcidos por doquier: cajas de distintos tamaños y colores, bolsas negras también repletas, algunas bolsas rotas que desparramaron su contenido, papeles, cartones, envases… eran parte de estas penosas postales que generaron salteños incumplidos.