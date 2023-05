Empleados judiciales reclaman mejores condiciones laborales, no descartan un paro

InformateSalta dialogó con Matías Aramayo, Secretario General de la Agremiación de Empleados Judiciales de Salta, quien explicó la situación que vienen atravesando desde el sector. Mañana tendrán una asamblea de trabajadores para definir las medidas a tomar.

“Hemos dado por finalizada la Conciliación obligatoria el viernes pasado, entendiendo que es insuficiente la propuesta que nos acercó la patronal, hemos citado para mañana a una asamblea extraordinaria”, dijo.

El secretario indicó que en este contexto y finalizada la conciliación, “la patronal nos pidió una reunión más para hoy con el objetivo de acercarnos una propuesta que supuestamente sería superadora. Mañana en la asamblea vamos a analizar lo que nos propongan esta tarde”.

Coincidiendo con éste panorama, para mañana está previsto el Encuentro regional de Sindicatos Judiciales, que contará con la presencia del Secretario General de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal. Se realizará un conversatorio en el que se debatirá sobre la reivindicación histórica de los judiciales para lograr el derecho de contar Negociaciones Colectivas, como ámbitos para la discusión y la canalización de las demandas de los trabajadores.

El pedido concreto de los empleados judiciales “tiene que ver con el desfasaje que hay en nuestro sector. No contamos con un Convenio Colectivo de trabajo que nos permita discutir ítems específicos de nuestra grilla salarial, proponer en una mesa de trabajo nuestras necesidades y defender las condiciones de trabajo mínimas que se necesitan”, dijo Aramayo.

A pesar de pertenecer al ámbito Judicial, “hay muchas injusticias en nuestro trabajo. Por ejemplo, hay compañeros que realizan la misma tarea, uno en el poder judicial y otro en el ministerio público, y tienen distintas condiciones salariales y laborales”, cuestionó.

Aramayo no descartó la posibilidad de convocar a un paro. “A pedido de la patronal, hoy vamos a tener una reunión en la Secretaría de Trabajo. De no arribar a un acuerdo, estamos liberados a tomar medidas de fuerzas si así lo decide la asamblea, no se descartaría la convocatoria a un paro de actividades”, dijo.