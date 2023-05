Juan Carlos Romero presentó el libro que repasa sus 12 años frente a la Provincia de Salta

El ex gobernador Juan Carlos Romero presentó el libro escrito por el periodista Fernando Javier Palópoli, quien fue el secretario de Prensa durante su gestión, en un evento en el Centro de Convenciones al que asistió gran parte del arco político.

Minutos después de la presentación, Palópoli comentó a InformateSalta que: "Fueron tres años de trabajo que empezaron en la pandemia, estábamos encerrados y me di cuenta de que tenía mucho material guardado. En el camino transitó por muchas modificaciones, fueron 12 años de una transformación que está a la vista".

"Obviamente hubieron críticos y obviamente pertenecían a una formación conservadora que tenía la Ciudad, la Provincia. Se hizo mucho y en el libro podemos mostrar lo que se hizo en materia de obra, turismo, cultura y pudimos mostrar al hombre en su intimidad. El libro es esencialmente fotográfico, tiene poco texto pero es valioso. Han sido 12 años que vale la pena que queden inmortalizados".

"Yo noto hace un tiempo una reivindicación de la gestión de Juan Carlos Romero, lo noto con él en la calle, en el interior. El libro también tiene alguna autocritica porque hay cosas que no se pudieron hacer o no se terminaron de hacer, pero si uno repasa la Ciudad Judicial, las obras del casco histórico, el Teatro Provincial, el Estadio Martearena, el Plan de Vías Rápidas, lo que se ha hecho con las rutas, los hospitales, las viviendas, creo que ha quedado una huella", continuó.

En esta línea expresó que hacer este libro, "me da mucho placer hacerlo con la familia presente y con él en un estado de plenitud. Creo que el tiempo ha permitido que se valore gran parte de esa gestión".

Por su parte, la hija del ex gobernador y actual intendenta de la Ciudad, Bettina Romero expresó: "Hoy lo que estamos hacienda es celebrar el empuje de mi padre en todos los sentidos, y como siempre lo dice la transformación de Salta fue posible porque todos los salteños acompañaron y creyeron en este proyecto de una Provincia pujante".

"Yo estaba ahí cuando el recibió el bastón de mando y el mensaje era que Salta era inviable, la transformación que Juan Carlos Romero representa durante su gobierno es que es posible, ese es el mensaje. Más allá de ser su hija, lo inspirador es esto, claro que se puede gobernar bien y con aciertos y errores se puede poner un rumbo a la Salta que queremos", sostuvo.

La intendenta escribió uno de los siete capítulos del libro, "tenemos que volver a valorar las buenas administraciones, no es lo mismo no tener un impacto o no hacer nada. Tener nuevas escuelas, autopistas, hospitales y viviendas es fruto de una buena administración".

"Gracias por acompañarnos y por el cariño. Este libro nos inspira a todos porque tiene que ver con que es posible cuando uno se fija un rumbo y arma un buen equipo las cosas pueden suceder. Salta durante toda esta etapa de transformación lideró la región y claro que pienso que es posible impulsar una Salta que incluya a todos. El mensaje para todos es que se puede, podemos trabajar y continuar transformando Salta", finalizó.