Durand Cornejo quiere llegar a Diputados para defender a los jubilados

Escuchando las últimas voces de la campaña electoral antes del inicio de la veda, el candidato a diputado provincial por Unidos por Salta, Guillermo Durand Cornejo, visitó los estudios de CNN Salta -94.7 MHZ- donde señaló que su regreso a la política fue, entre otras cosas, motivado para trabajar en defender a los adultos mayores.

Primeramente y analizando el contexto electoral, dijo que en estas semanas procuró alejarse de la campaña sucia y las fake news, pues siente que eso hace que la gente descrea de la política, lo cual buscan quienes la impulsan. “A mayor hartazgo, mayor felicidad tiene esa gente, entonces hay que involucrarse, hay que ir a votar”, consideró.

Sobre sus aspiraciones a una banca en la Cámara Baja de la Legislatura, Durand Cornejo que son muchos los temas que le gustaría tratar, pero que desde los últimos tiempos su mirada está puesta en la realidad de los jubilados, pues considera que es un sector “totalmente olvidado y abandonado, y no es solo en Salta sino en todo el país”.

En este punto dijo que es imperativo “cambiar la mentalidad con los abuelos, no les tenemos paciencia, los tenemos en el cuartito del fondo”. También que deben ser defendidos del mismo Estado: “¿Quién les niega la salud? ¿Quién les paga sueldos miserables? Es el Estado, entonces miren si no será su responsabilidad lo que les pasa a los abuelos”.

Esto es lo que lo llevó a aceptar el pedido de la intendenta y candidata a renovar su cargo, Bettina Romero, para que regrese al ruedo político. “Bettina me dijo que necesitaba que lo ayude, al mes y medio fui candidato, cuando me puse a replantear cosas me surgió el proyecto de una asociación sin fines de lucro para defender a los adultos mayores”, contó una de sus ideas para concluir.