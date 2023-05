“Durante los últimos tres años hicimos obras que nadie hizo porque escuchamos a la gente”

El gobernador Gustavo Sáenz que busca la reelección realizó un balance de gestión y resaltó que nunca dejó de estar cerca de los salteños ocupándose de lo que urgente pero también de poder planificar una Provincia que continúe creciendo.

En el programa 2 de 10 conducido por los periodistas Néstor Sánchez y Gustavo Iovino el mandatario provincial repasó su gestión destacando no solo las grandes obras que se están realizando en cada municipio, sino el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, de seguridad, los acuerdos con minas internacionales, el crecimiento del turismo, resaltando que nunca dejó de estar cerca de la gente.

Sáenz recordó que a pesar de haber pasado tres años por una pandemia, pudo gestionar y ejecutar obras históricas para Salta; la ampliación ampliación del aeropuerto, la ciudad deportiva, la ciudad judicial en Orán, el centro de convenciones de Cafayate, grandes obras que ya se están realizando o prontas a comenzar.

"No me quiero olvidar que cuando yo firmaba los documentos decían que eran solo para las fotos. Nos hemos ocupado de lo urgente, pero también de poder planificar una provincia que continúe creciendo".

En este sentido continuó: "La Salta que yo tenía en mente cuando asumí es recién la que se está viendo, nos costó más de los planificado porque nos sorprendió la dura realidad de la mortalidad infantil en el norte, la pandemia por coronavirus, la crisis económica, la sequía, pero no nos quedamos de brazos cruzados seguimos gestionando, y la Salta que queremos es la que estamos construyendo con mucho trabajo, sacrificio, humildad y grandeza".

Consultado sobre la salud pública, comentó: "Cuando asumí me encontré con un sistema sanitario devastado, sin aparatología, sin médicos o con personal mal pagado, con infraestructura descuidada, por eso tuvimos que comprar más de 82 ambulancias, y decidimos descentralizar la salud pública llevando a Orán un centro modular, servicio de diálisis y quimioterapia, con médicos especialistas para evitar que los oraneses tengan que venirse a Salta Capital, lo mismo hicimos en Cafayate hace unas semanas atrás; en Tartagal en los próximos días replicaremos la misma metodología".

"Lo seguiremos haciendo en cada hospital cabecera porque queremos dejar una capacidad instalada en la provincia para que los vecinos puedan ser atendidos en su lugar de residencia. Hemos solucionado problemas históricos que quizás antes no se notaban tanto pero cuando se desató la pandemia se mostró la realidad y la precariedad en la que se encontraba el sistema sanitario".

En materia de seguridad, el gobernador adelantó que se están instalando más de 500 cámaras de seguridad, se compraron más de 200 patrulleros y motos. Esto "nos permitió pasar de 6 a 14 unidades regionales con todo lo que eso significa teniendo en cuenta los recursos humanos y técnicos".

La crisis económica y la caída del empleo se reflejaron en la inseguridad, de acuerdo a Gustavo Sáenz que recordó que en los los últimos gobiernos nacionales trasladaron más de 500 gendarmes de la zona de frontera a Rosario de Santa Fe y al conurbano bonaerense, “dejándonos totalmente desprotegidos; lo cual es algo que vengo reclamando fuertemente, no obstante hemos armado un plan de seguridad para reforzar toda la provincia”.

"Somos lo que hacemos, no lo que decimos, porque la crisis del agua en el departamento San Martín es de toda la vida. En Rivadavia llevamos realizados más de 40 pozos, lo cual se traduce en 40 comunidades que hoy tienen agua”, afirmó a la vez que detalló que se realizaron más de 20 pozos en Tartagal y se recuperaron obras.

"Yo no sé lo que es la campaña porque me estoy ocupando en continuar trabajando y gestionando para los salteños, realizando obras que nadie hizo, como por ejemplo la ampliación del Hospital San Bernardo, que se ejecuta con fondos federales que los salteños no tienen que devolver, lo cual nos alivia para realizar muchas cosas más como por ejemplo 57 escuelas, de las cuales la mitad ya está lista; hemos realizado el plan de viviendas Casa Activa en Capital, Tartagal y próximamente en Anta para que los abuelos tengas donde vivir y cuenten con un equipo interdisciplinario trabajando conjuntamente con PAMI; hemos entregado miles de casas en lugares donde nunca se lo había hecho, federalizado totalmente la obra pública, sentándonos con los intendentes, legisladores para saber cuáles eran las prioridades en cada municipio, lo que se traduce en más de 2000 obras ejecutándose en toda la provincia".

Para finalizar dijo que: "Sé que aún queda mucho por hacer, que en tres años en medio de pandemia, crisis económicas, hídricas, pueden decir que nos equivocamos en muchas cosas, pero lo que no pueden decir es que yo no estuve cerca de la gente, escuchándolos, gestionando para solucionar problemas históricos en Salta".