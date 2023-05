Salta Debate: "Hay mucho desconocimiento técnico sobre los temas de la Ciudad"

Luego del debate organizado ayer por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) al que asistieron los 15 candidatos a la intendencia de la Ciudad, el analista político Pedro Butazzoni dialogó con CNNSalta94.7 en dónde sostuvo que se notó cierto desconocimiento sobre algunos temas de la Ciudad de Salta.

El debate en sí, "me parece que suma, es algo interesante de comenzar a hacer en Salta. Estaría bueno que se haga en la categoría de gobernadores en las próximas elecciones. Obviamente que tengamos 15 candidatos a intendente dificulta que sea un verdadero debate con preguntas y repreguntas".

"Me parece que suma y ayuda, no sé si hace que la gente cambie su voto porque no ha generado la suficiente repercusión", continuó el reconocido analista salteño.

"Venimos acostumbrados a campañas donde vemos slogan en muy poco tiempo pensados para redes sociales y muy poca profundidad, que es lo que habíamos visto hasta ayer. Creo que no mueve la vara en términos electorales, no ha tenido quizás el impacto en la ciudadanía que uno esperaría de un debate".

Butazzoni dijo que el debate sirve, "a los que estamos dentro del microclima político si se quiere, nos ayuda a ver algunas cosas. Esta bueno ponerle caras a algunos candidatos y conocer sus ideas y propuestas, pero se nota un bache, hay mucho desconocimiento técnico sobre los temas de la ciudad".

"Yo haría tres debates siempre, uno cuando se confirman listas, uno al medio de la campaña y otro al final. Hay altos niveles de indecisos, gran parte de la gente va a terminar decidiendo el domingo. No va a cambiar el resultado electoral, pienso yo, pero puede acortar brechas", finalizó.