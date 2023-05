Tartagal: Compró un queso, estaba en mal estado y se enfermó

En diálogo con VideoTar un vecino de Tartagal, Javier, denunció que en un reconocido supermercado de la zona compró un producto que resultó estar en mal estado y lo terminó enfermando.

El hombre se presentó con el queso untable y el ticket en el comercio, pero negaron inclusive que se haya comprado ahí. "Me acerqué al local y pedí hablar con el encargado, pero me dijeron que no había, que solamente estaba el empleado que atendía. Le mostré el ticket y el queso y me dijo que eso no se vendía ahí".

El hombre mostró que el queso lejos de su color blanco claro, tenía tonalidades verdes: "Ese producto se compró anoche, una vez abierto quedaba en claro que estaba rancio".

"A mí me dejo solamente un dolor de estómago, pero no sé qué le puede pasar a otra persona. Uno en esta situación económica busca comprar ofertas, pero uno nunca va a imaginar que será algo en mal estado".

El supermercado en cuestión es "El Oriental" y acumularía denuncias anteriores por situaciones similares. Es por esto que se puso el ojo en los controles bromatológicos.