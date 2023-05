La increíble estafa que sufrió Antonio López de MasterChef: "Tengan cuidado"

Antonio López se convirtió en uno de los participantes más queridos de MasterChef. Y antes de que quede eliminado del exitoso reality de Telefe, hizo una fuerte denuncia desde sus redes.

Resulta que su lugar en el ciclo más popular de la televisión no volvió a Antonio López inmune a las estafas: según denunció el joven salteño en sus redes sociales, un supuesto lugar de venta de celulares le había robado el dinero que él había dejado como seña.

De acuerdo a lo que publicó Antonio en su Instagram personal, él había dejado dinero a modo de seña en un local de venta de iPhones en Buenos Aires. Sin embargo, al pasar los días dejó de recibir respuesta de la cuenta, cuyos dueños eventualmente bloquearon a Antonio.

Finalmente, Antonio decidió publicar el nombre de la cuenta que lo estafó para prevenir a sus seguidores y evitar que dicha cuenta siga robando el dinero de la gente.

Sin embargo, según escribió Antonio, la cuenta ya estaba borrada o había cambiado de nombre, por lo que es clave tener cuidado si se decide adquirir un producto tan caro como un nuevo celular por Instagram.

Antonio López quebró en llanto al convertirse en el octavo eliminado de MasterChef: "Es un golpe duro"

En MasterChef (Telefe), el salteño Antonio López tuvo que abandonar el reality de cocina al no poder superar el desafío de este domingo.

A causa de una serie de tropiezos respecto a la condimentación del plato, el participante se convirtió en el octavo eliminado del ciclo. "Es un golpe duro", dijo entre lágrimas después de que el jurado (integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) le anunciara la noticia.

Los sueños si uno trabaja duro los puede lograr", agregó."No pude cumplir lo que todos esperaban, si hay otra oportunidad la voy aprovechar", sostuvo emocionado.

Donato se despidió del aspirante a chef y le dijo: "Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando". Betular acotó: "Tenés estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos".

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando", expresó conmovido Antonio. /PrimiciasYa