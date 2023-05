Tiene cáncer y espera hace dos meses un turno en el hospital de Metán, teme por su vida

Se trata de Zulma Raquel Velázquez quien tiene dos tumores en el pecho y otros problemas graves de salud. Vive en Metán pero en su localidad la salud pública es deficiente ya que ella debe trasladarse hasta Capital para poder realizarse los estudios que necesita.

Hace dos meses espera que en el hospital del Carmen le den una derivación para una ecografía y una mamografía, además padece cáncer de huesos. Tiene 45 años y pide una respuesta urgente.

“Quiero seguir viviendo, hace dos meses dejé un pedido para que me hagan una mamografía y una ecografía de mamas porque me descubrieron dos tumores en el pecho. Me suspendieron una cirugía por no contar con los estudios. Me dicen que dan dos tunos por mes”, contó la mujer.

La mujer también padece cáncer de hueso y tiene tumores en el endometrio. “Mi vida corre peligro, uno de los tumores es alargado y está yendo para el aura del seno y puede provocar una metástasis y el cáncer se puede desparramar”, dijo la paciente en el programa "El bueno y el malo".

Velázquez también denunció que en el hospital del Carmen le sacaron unos “lunares que sangraban, me dijeron que yo tengo que pagar para que los lleven a Salta para hacerle la biopsia y luego le entreguen los resultados”.

“No duermo de noche por el dolor de los huesos. Quiero salvar mi vida porque tengo mis hijos”, dijo la mujer entre llantos, rogando que le otorguen los turnos que necesita para realizarse los estudios en Salta.