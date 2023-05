Tartagal: Se robaron una silla de ruedas desde la guardia del hospital

Un hecho de inseguridad sacudió a Tartagal, es que ayer se robaron en la puerta de la guardia del hospital local la silla de ruedas de un paciente.

Una de las profesionales que trabaja en el nosocomio reclamó la devolución de lo sustraído. "Que estas personas tengan un poquito de vergüenza y mínimamente devuelvan lo que no es suyo, por eso el hospital está como está porque no cuidan, se roban todo, se llevan todo, me parece que a nadie le agrada cuando les entran a robar a sus casa. Que lastima que exista esta clase de gente".

Desde hace algún tiempo el municipio atraviesa una ola de inseguridad que preocupa a los vecinos acostumbrados a una vida tranquila y segura.

La Policía trabaja en la investigación de lo sucedido y busca dar con el responsable del robo.