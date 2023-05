Descartan el sobreseimiento de los docentes que cortaron la ruta en AUNOR

Luego de que 19 docentes fueran imputados, a raíz de un corte de ruta sobre el Ex Peaje Aunor, en una causa que tramita en el juzgado a cargo Ada Zunino, la magistrada estuvo presente en los estudios de CNNSalta-94.7 para dar su versión de los hechos. Desde lo jurídico, descartó el sobreseimiento en la imputación.

Esto dado que "es injusto, hay personas que están por hurto y se roban un jamón de una heladera para comer y yo trabajo sobre la causa. Por qué voy a sobreseer a una persona por cortar la ruta y producir un daño generalizado ¿Por qué voy a tener una vara diferente a aquella persona que tiene una necesidad física?".

Zunino aprovechó la oportunidad para defenderse de una de las críticas que recibió en los últimos días, y apuntó que "el gobierno no se mete en la justicia a pesar de lo que quieran decir" y es que "si yo hubiese actuado de una forma improcedente o excesiva a mí me hacen un jury y el gobernador no me vino a salvar de un jury. A mí no me pidieron, me requirió el fiscal como indicia el protocolo que intervenga".

Respecto al sobreseimiento adelantó que "el fiscal podrá llegar a un criterio de oportunidad, es llegara cuestiones a través de mediación, pero son cuestiones del fiscal. Yo lo único que puedo hacer es homologar".

La jueza se refirió a los dichos de los docentes sobre volver a realizar cortes, "eso es una amenaza, lo vuelvo a repetir, son una máquina de cometer delitos. Es coacción, te están diciendo que si no haces lo que quieren este va a ser el resultado. Al margen de quienes pueden estar involucrados, estamos todos los salteños involucrados".

"Si vuelven a cortar se verá como actúa la justicia, no hay una respuesta genérica. Se verá que sucede, si vuelve a bajar el protocolo, se hablará otras 5 horas, vamos a ver si no hacen nada, si se arma una batalla campal entre particulares y autoconvocados, con todos lesionados y con autos incendiados, ¿no es eso lo que quieren? Hay violentos acá metidos ¿hay necesidad de hacer eso?".

En este sentido se mostró preocupada por "¿Cuál es el limite del accionar?, porque parece que quieren el caos social, político ¿Con que objeto?".

En referencia al corte de ruta en el acceso a la Ciudad de Salta, puntualizó que: "El problema que hubo con el corte de AUNOR es que es la única puerta de entrada, si hay otras puertas si bien se te dificulta tu derecho no te lo menoscaba cuando es la única puerta o entrada. Hay un delito que es privación ilegítima de la libertad que si lo tuviera que tipificar sería eso".

El accionar de la Policía de Salta, "no fue reprimir, esa palabrita que tanto les gusta para tener la gesta heroica. Hablan de la libertad, cuando privaron de libertad a una ciudad, hablaron de la Noche de las Tizas y tendrían que hablar del Día de la Vergüenza Docente. El día en dónde abusamos de nuestros derechos en contra de personas que muchas de ellas los deben apoyar. Yo solamente trato de cumplir con mi trabajo para que no sucedan cosas peores".

Por último se refirió a la docencia, "le hablo a aquellos docentes de los cuales siento una gran admiración y respeto, no lleven adelante acciones de las cuales se puedan arrepentir, ustedes son el ejemplo para muchas personas. No lleven las cosas a un extremo que no hay retorno. Los docentes son mucho más que eso, son la educación de nuestros hijos. Nosotros sabemos cuáles son los límites de nuestros derechos".