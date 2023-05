Reclamo de autoconvocados: “Ser docente no te da impunidad, cometieron un delito”

Tras la detención de 19 personas luego de los cortes que hubo en la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor, Ada Zunino, jueza de Garantías 1, en CNN Salta 94.7, dejó en claro que “no hubo represión”, a la vez que enfatizó que que los autoconvocados “cometieron un delito”.

"Cortar la única vía de acceso de entrada y salida es un delito. Cometieron un delito. Se los intimó, se los habló y se los trató de persuadir e hicieron caso omiso. No hubo represión. Comprometen a todos los de gente con sus mentiras"

Ada Zunino en #LaMañanaDeCNN — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) May 30, 2023

En ese punto, señaló que “ser docente no te da la patente de impunidad”. “Se supone que si tenés la valentía de tomar una ciudad y de secuestrar a todos tus habitantes, tenés que tener la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que cometiste un delito”, insistió.

La jueza aseguró que oportunamente los intimó a despejar la ruta porque es el único acceso de entrada y salida a la ciudad pero hicieron caso omiso. “Había gente que se tenía que dializar, que se tenía que inyectar insulina, que tenía que salir de vacaciones, gente con un montón de problemas, con chicos con capacidades diferentes, mucha gente se le acercó a los autoconvocados, que piensen en ellos, pero no les dieron ni bolilla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

En la oportunidad, aclaró que no constituye ningún delito luchar por el salario, hacer marcha o sentadas, pero cortar la única vía de acceso de entrada y salida de una ciudad es una transgresión a la ley. “Cometieron un delito, se los intimó, se los habló y trató de persuadir para que esto no llegue a las situaciones que hoy están, pero hicieron caso omiso”, expresó.

También señaló que si la justicia no actuaba, se podrían haber generado hechos graves de violencia. “Había camioneros que se habían bajado con machetes, que querían despejar la vía pública por mano propia, y alguien tenía que intervenir”, afirmó.

“Sucedieron 4 o 5 hechos de violencias de personas particulares que se bajaban de los autos o de los camiones y querían golpear a los autoconvocados, y la policía se interpuso para que eso no suceda”, expresó.

Por último, manifestó que el ambiente estaba realmente caldeado y que fue víctima de insultos de todo tipo por parte de los manifestantes. “Me dijeron de todo, sin ningún tipo de asidero, me insultaban y me decían barbaridades, yo entendí que era por una cuestión de que estaban muy envueltos en la tensión pero no me parece tampoco”, concluyó.