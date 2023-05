Diputados aprobó un protocolo anti piquetes con 19 abstenciones

En medio de la crisis por el paro y marchas docentes, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó un Proyecto de Ley que fue debatido sobre tablas. El documento, conocido como protocolo anti piquetes generó 19 abstenciones en el recinto.

La primera en tomar la palabra fue la legisladora Socorro Villamayor quien recordó que el documento se presentó originalmente en abril del año pasado y destacó: "Sabemos que Salta es el escenario de innumerables situaciones que ponen en evidencia multiplicidad de derechos".

"Tomamos la determinación de reglamentar esta norma que no hace más que reglamentar las manifestaciones que se hacen", continuó explicando la diputada que apuntó a "conciliar los derechos a la manifestación con la paz social y la integridad física de las personas".

Por su parte Roque Cornejo expresó que "no es el momento para tratar este proyecto, me parece que el mensaje que se le quiere dar a la sociedad es llevarlo a las apuradas sin tiempo para pensar y eso no podemos permitirlo desde las instituciones republicanas".

Mientras que, otra de las autoras del documento, Cristina Fiore resaltó: "La verdad que tratar estos temas resulta muy complicado porque hay que ponderar derechos muy valiosos, por un lado tenemos la libertad de expresión, de reunión que indudablemente es un derecho trascendente que hace a nuestra democracia y por otro lado se habla del derecho a transitar".

"Muchas veces se habla de este derecho como medio para otros derechos como el de la salud, el del trabajo y la educación. Básicamente entiendo que este proyecto no es un desatino".

En la misma línea continuó: "Este proyecto busca evitar el caos y hay que tener en cuenta que no hay derechos absolutos. Se busca evitar que la sociedad sea un verdadero caos", es por esto que "el primer elemento que se busca es una mediación, la primera herramienta que debe tener el estado debe ser la mediación".

Llegó el turno de Germán Rallé, que comentó: "Este proyecto en ningún lado niega el derecho de manifestarse, de movilizarse" y se refirió a lo sucedido en el peaje AUNOR hace algunos días, "hoy estamos viendo que los docentes están reclamando y nos parece bien que ellos establezcan un plan de lucha, desde el gobierno también sabemos que están dando su mejor parte".

El documento "busca garantizar que haya un equilibrio porque hay gente que también debe llegar a su lugar de trabajo, que debe cumplir con otras patronales que no tienen como justificar cuando se encuentran con una zona tomada".

"Creo que el espíritu de este proyecto es ese, acampemos, hagamos ruido, nos hagamos sentir, pero no cercenemos el derecho del libre tránsito. Vamos a acompañar desde el bloque siempre respetando el derecho de los grupos que quieren manifestarse y hacerse sentir".

Jorgelina Juárez, refiriéndose al conflicto docente consideró "inoportuno tratar este proyecto sobre tablas, debido a que nos encontramos en medio de una protesta".

En un momento del debate, Esteban "Tuty" Amat dejó la envestidura de la presidencia para sumarse a una banca y criticar: "Hay algunos que están queriendo mal interpretar esta excelente ley para hacer política, para que no los miren mal cuando vuelvan a su pueblo".

"No hay que identificar esta ley con el tema de los maestros, en esas movilizaciones hay infiltrados que hacen desmanes, porque los maestros son nuestros educadores, pero no salen a insultar. No hay que confundir esta ley y pensar que es una ley contra los docentes. Les pido que acompañen esta ley que es buena para la Provincia".

Por último Villamayor cerró el debate, enfatizando en que la búsqueda era "garantizar la libre circulación y que no intercedan con derechos de terceros. Hay un punto que limita el uso de la fuerza de seguridad y lo establece como último recurso".

"Quiero aclarar lo siguiente, se ha confundido en las exposiciones una realidad triste en relación a los auto convocados, este proyecto es más amplio y abarcativo y no tiene que ver con la realidad de los últimos 20 días".

Al momento de la votación se abstuvieron de participar; Cornejo, Perdigón, Vargas, Monteagudo, Sansone, Córdoba, Orozco, Biella, Navarro, López, Sierra, Berni, Leguina, Paz, Valenzuela, Salva, Restom, Juárez y Leiva. Mientras que nadie votó en contra, por lo que el documento se aprobó y pasó al Senado para su tratamiento.