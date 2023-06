¡Salta, la linda! Una foto del universo tomada en Cafayate es de las mejores del mundo

Ya no es una novedad que el mote de “la linda” le corresponde perfectamente y en toda justicia a Salta por su belleza, por sus paisajes, por sus maravillas naturales que se extienden a lo largo y ancho de su territorio. Pero ahora ese denominador escapa de lo terrenal, sino que se reafirma desde la plenitud del firmamento.

Es que una fotografía de la galaxia tomada en la noche del sur provincial fue seleccionada entre las mejores de la Vía Láctea, consagrándose entre más de 3000 registros de la belleza de nuestro universo que participaron de una selección.

Se trata de la sexta edición e “Milky Way Photographer of the Year” (Fotógrafo del año de la Vía Láctea) de la página web Capture the Atlas, iniciativa del fotógrafo español Dan Zafra quien elige las 25 mejores imágenes que retratan la maravilla de los astros y los globos selenitas que se expanden en la inmensidad del universo.

Según recalca el diario La Nación, por segunda vez una fotografía tomada por el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile quedó entre esas 25 mejores, con la particularidad que la misma fue tomada desde las tierras coloradas de Cafayate.

“Tengo el orgullo de haber sido elegido por segundo año consecutivo en este grupo selecto de veinticinco astrofotógrafos con una foto de Cafayate, en Salta, en la zona de Las Ventanas, muy conocida para el turismo en horarios diurnos. ¡De noche la cosa cambia y mucho!”, manifestó Santile quien dijo al medio nacional que, para hacer su toma, lo hizo antes de la “hora azul”, es decir, cuando no hay ni luz del día ni completa oscuridad.

“En cuanto aparecieron las primeras estrellas, con algo de luz aun brillando en el paisaje, tomé las imágenes para el primer plano. Después de eso, cuando estaba completamente oscuro, tomé las fotos verticales del cielo”, comentó sobre su registro fotográfico hecho desde nuestra provincia y que ahora maravilla al mundo con la belleza del firmamento que se puede apreciar en Salta. ¡Felicitaciones!