More Rial sorprendió con una confesión: "Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado"

La relación entre Jorge Rial y su hija Morena viene teniendo muchas idas y vueltas durante los últimos años. Tras el infarto que sufrió Jorge en Colombia, Morena viajó y parecía haber quedado todo atrás, pero días atrás visitó ’LAM’ y confesó que sigue distanciada de su papá.

Frente a esto, en lunes la invitaron a Morena Rial a ’A la Tarde’, para conversar sobre lo que está viviendo con su padre. Para sorpresa de todos, la joven confesó que, tras el infarto, Jorge Rial "trata de hacer catársis y decir que es mucho por mi culpa lo que pasó".

"¿Vos sentís que te responsabilizó?", le consultó Karina Mazzocco, y Morena afirmó: "Si, porque dice que nosotros peleamos mucho. Yo creo que él se tendría que ocupar más de su vida y dejarme a mí ser un poco más libre, y yo afrontar mis propios problemas".

Rápidamente, la conductora le preguntó qué es lo que le duele de su padre, y la joven sentenció: "A mí ya no me duele él, lo que pueda decir a mí no me cambia, para nada. Vos si supieras todos los mensajes que yo tengo, espantosos... A mi padre no le gusta nada de lo que me rodea y a mí no me importa, a mí tampoco me gusta su vida y sin embargo me la tengo que aguantar".

Entonces, Morena Rial sentenció: "Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas, me consta. Yo creo que tengo la lengua muy filosa, y cuando estoy enojada digo cosas, de las cuales yo no me arrepiento de nada... Sé muchas cosas, que no las diría ahora, porque no estoy al límite del enojo todavía".

"¿Es una amenaza?", le consultaron en el piso. "No, no amenazo a nadie yo, yo aviso, el que avisa no traiciona", comentó More. Luego, agregó: "Yo sé muchas cosas, yo lo puedo hundir mucho, y yo no tengo ganas hoy... No porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto a mí, yo no le tengo respeto a él. ¿Sabes qué pasa? Si yo hablo de más después a mí me internan, me tratan de loca, ya me lo hicieron... Una, yo dos no me voy a comer".

Posteriormente, Morena Rial se sinceró al comentar que "mi papá trató de hacer todo por nosotras, capaz que no pudo lograrlo, no lo logró, pero tampoco nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta".

Sin embargo, luego sentenció: "Yo tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, a los cuales me bajó, y no voy a nombrar porque ya está... No quiere que esté en los medios, pero así como le pedí que me ponga una estética, no me la quiso poner, que me ponga algo para que yo empiece a facturar".

"Porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crio para eso. Mi papá no me crio para que yo vaya a laburar a un supermercado, mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces no me va a querer venir a rebajar", expresó Morena Rial. /Pronto