Los sectores productivos pidieron "protestar respetando los derechos de los ciudadanos"

Sectores productivos encabezados por el campo y el turismo, realizaron hoy una conferencia de prensa en la que manifestaron su postura sobre los cortes de ruta y manifestaciones que obstaculizaron la circulación en los últimos días.

"En cuanto al accionar hemos pedido al gobernador que respeten nuestros derechos. Desde la Cámara no tenemos pensado otras medidas", manifestaron.

En este sentido continuaron sosteniendo: "Realmente el precio de estos cortes es muy caro en todo sentido, está lleno de casos. El articulo 14 habla de la libertad de deambular, yo creo que hay que separar un poco los aspectos porque por una cosa es un gremio con un pedido y luego viene la forma en la que ese gremio expresa su petición. La Argentina está pasando momentos de vulnerabilidad muy difíciles".

"El gobernador está trabajando en una ley para garantizar la libre circulación".

El turismo, un área muy afectada

"Hubo cortes, las excursiones no llegaron. Todos sabemos que el turismo es sensible a esto y que el turista no quiere venir en medio de un conflicto social", sostuvo Gustavo Di Mécola presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Es que, "obviamente no se dan cuenta de que el piquete perjudica a todos, desde la familia que tiene que ver como manda a su hijo al colegio o que no puede ir a trabajar para quedarse con su hijo que no tiene clases hasta el empresario que quiere cosechar" dijeron durante la conferencia de prensa.

"Queremos que quede claro, no le pedimos al gobernador sacar a la gente le pedimos libre circulación y poder trabajar como cualquier persona. Hoy hay un conflicto entre los artesanos y docentes de San Antonio de los Cobres, porque no llegaron los turistas por el corte y los artesanos no pudieron vender".

Peligran los puestos de trabajo

"Tenemos que poder trabajar para que podamos seguir pagando impuestos, dando trabajo. El piquete compromete a todos, esta en riesgo la mano de obra".

En la misma línea agregaron: "Que quede claro que no estamos en contra de la huelga, pero hay formas más acordes. La huelga es un derecho, pero no perjudicando al resto de los salteños. Hoy fuimos a hablar puntualmente por los cortes, queremos tener nuestro derecho a trabajar y circular libremente".

Desde los sectores sentenciaron, "esa sencilla diferencia de cortar media calzada a toda calzada hace la diferencia entre que sea legal o no, estamos todos a favor de que la ley se reglamente. Ojala la protesta pueda ir dirigida contra esa patronal".