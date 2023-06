Culpa de los piquetes, 700 pasajeros se quedaron sin disfrutar del Tren a las Nubes

En las últimas horas son noticia los múltiples inconvenientes, problemas y dificultades que están teniendo los salteños a raíz de los numerosos cortes, marchas o protestas que están realizando sectores de profesionales autoconvocados en conflicto. Ahora esos inconvenientes también se lo generaron a pasajeros del Tren a las Nubes.

Es que durante este martes, un grupo de estos protestantes se congregaron en la ruta 51, en cercanías de Campo Quijano, impidiendo desde muy temprano el paso de vehículos, entre ellos los colectivos que llevan los pasajeros hasta San Antonio de los Cobres. Pero los perjudicados también fueron los vendedores y artesanos que esperaban a los turistas en las paradas del atractivo, que no pudieron tener ventas ni actividad económica.

Al respecto el presidente del Tren, Sebastián Vidal, dialogó con Somos Salta donde comentó los pormenores. “Teníamos programada una salida doble con 100% de ocupación, 700 pasajeros que habían elegido Salta y el tren para realizar la excursión con nuestro servicio turístico, que fue obstaculizado”, informó.

A esto agregó que mediando las 11 de la mañana de ayer y al ver que nos vehículos no podían avanzar, decidieron suspender la salida. “Los tiempos ya no daban para llegar a San Antonio, no teníamos previsibilidad del horario del levantamiento del corte; entendiendo el mal humor y lo que genera esto tomamos la decisión de no tener salida”, comentó.

Vidal dijo que él personalmente estuvo en el corte, sin poder obtener una solución que facilite el paso de estos turistas, tanto nacionales como extranjeros. “Tomamos la ingrata decisión, con todo lo que significa, entendiendo la situación de los pasajeros”, lamentó agregando a ante estos imprevistos se devuelve el pasaje o se reprograma acorde la disponibilidad en las salidas.

“Hoy nos tocó a nosotros, tuvimos que suspender”