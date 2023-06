Los gastronómicos que apliquen el menú universal serán recompensados

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los legisladores debatieron un proyecto que buscaba la aprobación de menús con pictogramas para personas con TEA. Antes de ingresar al recinto, el documento incluyó un menú universal que permita el acceso a personas ciegas a partir de la implementación de braille o un sistema digital con acompañamiento auditivo.

Fue Paula Benavides la primera en tomar la palabra para aclarar que: "Ya no se reduce a un menú para niños con TEA sino a aquellas personas que no hablan el español", sino que por el contrario, "este menú universal no añade únicamente pictogramas, sino que se pueda trabajar con menús para personas no videntes sea con el sistema braille o un sistema digital con acompañamiento auditivo".

"Lo que hacemos también con esta ordenanza es derogar una ordenanza que a día de hoy está vigente y establecía una serie de sanciones".

"Pasamos de una forma punitiva que obligaba a los gastronómicos y que nunca ha habido un control exhaustivo y pasar a un sistema de incentivos en el que los locales que lo implementen tengan una distinción y acompañamiento del ejecutivo municipal", continuó luego de celebrar el trabajo realizado por todo el órgano.

Por otro lado, Malvina Gareca comenzó felicitando a la autora del proyecto, "no solamente por la ordenanza en sí, sino porque ha traído un rico debate. Nos ha permitido trabajar articuladamente con diferentes áreas y pensar cuanto nos falta avanzar como sociedad".

"Nos ha traído muchas ideas y debates que tiene que ver con lo que viene en el futuro. Cumpliendo con una ordenanza que tiene más de 20 años, o sea que estamos atrasados".

Antes de la aprobación, sentenció: "me parece que este es el camino cuando quereos avanzar en proyectos superadores".

Luego los ediles votaron por la aprobación unánime del documento.