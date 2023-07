Outes reclamó federalismo en el litio: “Es ilógico que la primera planta de baterías esté en Bs. As.”

Escuchando las voces de aquellos que se aprestan para la contienda de las Primarias Obligatorias del 13 de agosto próximo, CNN Salta -94.7 MHZ- dialogó con Pablo Outes, precandidato a diputado nacional de Unidos por la Patria quien reiteró sus críticas a la falta de federalismo en la práctica desde el Gobierno de la Nación, sobre todo con las provincias periféricas.

Es en esa crítica que se basa su propuesta con la cual busca conseguir el escaño en juego en la Cámara Baja del Congreso. “Mi propuesta es seguir fortaleciendo la posición provincialista, que Nación mire con atención a la provincias, Argentina tiene históricamente una posición centralista, lo vemos en la ejecución del presupuesto”, ejemplificó.

Es aquí cuando resaltó el formato que impulsa el gobernador Gustavo Sáenz que Nación mire al interior profundo, lo cual quiere sostener. “Con la mirada de Gustavo comenzó a cambiar la situación, con mucho diálogo y esfuerzo la provincia se ha beneficiado pero entiendo que esto no sea por 4 años, la idea es que los diputados comencemos a defender las posiciones provinciales”, reflexionó el precandidato.

A modo de crítica, ejemplificó en esta disparidad de práctica federal que en el norte hubo 800 cortes de ruta “y nadie de Buenos Aires llamó para decir qué pasa, los fiscales federales no se mueven”. También uso de ejemplo la cuestión del litio: “Hoy con el Litio el país no cambió nada; la primera planta elaboradora de baterías va a estar en Buenos Aires, los sueldos de 5000 dólares van a estar ahí; no tengo nada en contra de Buenos Aires, pero entiendo que es algo ilógico".

"En Salta tenemos altos niveles de desempleo y sin formación. Los planes son bienvenidos, pero es necesario que empiecen a mirarnos con más seriedad"@pablooutesok en #LaMañanaDeCNN — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) July 4, 2023

Dicho esto concluyó su charla puntualizando que Argentina debe entender que se conforma con todas las provincias y no solo con la Capital más otros tres distritos grandes, haciendo que el resto parecieran satélites. “Es necesario que comiencen a mirarnos con seriedad, necesitamos ser contemplados”, finalizó.

“Es fundamental en el diálogo nacional que las provincias hagamos que se nos respete, yo conozco mi provincia y veo con recelo cómo se maneja la Nación”