“Rotos en el alma”, el “profe” Gramajo fue desalojado por la justicia

Llegó el día menos querido. A pesar de tener un hijo discapacitado, el reconocido periodista y profesor de Lenguas Vivas, Roberto Gramajo, debió abandonar el departamento, de barrio Casino, en el que vivió 24 años y quedó en la calle con lo puesto.

La orden de desalojo emitida por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Hugo Postigo Zafaranich se cumplió este domingo 16 de julio por la tarde. "Así me voy. Algunas cosas quedaron en el departamento y no las pude sacar”, contó.

Según contó el Profesor, lo visitaron 3 oficiales de justicia y lo obligaron a marcharse, a pesar de cumplir con todos los pagos correspondientes durante más de dos décadas. “No quisieron ni darnos media hora para sacar todo”, detalló.

El periodista indicó que no tiene a donde ir. “Casi no hay ofertas disponibles y donde hay, no puedo ir a decir que está todo normal así que estamos en la calle”, dijo.

La salud de su hijo

Hace algunos días, Carlitos fue internado en Monte Carmelo, una clínica psiquiátrica, pero fue dado alta, porque el médico no ve motivo para que quede internado. “Su psiquiatra nos pidió que lo internemos 7 días para ver como seguía así que hicimos los tramites. El gobierno autorizó, después de 3 semanas, que el IPS nos cubra ahí pero solo 7 días. Ahora le cambiaron la medicación y veremos cómo sigue”, dijo.

“Anímicamente estoy mal, sin poder dormir cuando se apaga la luz. Tengo que resistir, por dentro estoy destruido, pero hay que ponerle la cara”, dijo.