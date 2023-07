Taxista salteño “honesto” advierte a extranjeros para evitar ser estafados

Viajar a otro país no es fácil, no solo por una cuestión cultural o idiomática, sino hasta monetaria. Y no son pocos los que aprovechan la situación para llenarse los bolsillos bajo trampas y engaños. Por fortuna, no todos son iguales, y en Salta hay ejemplos de sobra.

En los últimos días, un taxista tuvo un gesto digno de imitar. Luego que un pasajero extranjero, por equivocación, quisiera pagarle un viaje 10 veces por encima de su valor, el conductor no solo lo rechazó, sino que se tomó el tiempo para explicarle cómo funciona el cuadro tarifario para evitar que le ocurra una vez más.

Según relató el propio taxista, llevó a un menor y su madre hacia un hostel céntrico, cuyo costo ascendía a $760, sin embargo, al momento de cobrar el mismo, advirtió que no comprendían cuánto debían pagar. “Eran 760 pesos, y ellos entendieron que era 7600 pesos, me estaba pagando con 8 mil pesos el viaje”, dijo.

En vista de ello, recomendó a los turistas prestar mucha atención al reloj y no pagar de más.