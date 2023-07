Anticipan un nuevo pico de enfermedades respiratorias en Salta

A raíz de los cambios bruscos de temperatura, Federico Mangione, ministro de Salud, advirtió que habrá un nuevo el pico de enfermedades respiratorias.

El funcionario explicó que la variable en la temperatura produce en el organismo que disminuyan las defensas.

Con respecto a la vacuna, dijo que "el organismo reconoce el virus, lo atrapa y lo envuelve, lo que hace que ese virus no se reproduzca en una cantidad importante y lleve a una gran complicación". "Por eso siempre decimos no es que no vas a tener COVID, no vas a tener gripe, lo que vamos a evitar son las complicaciones”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el pico de casos se advertirá la semana que viene. “Las repercusiones de estos cuatro días que tuvimos calor, la vamos a ver la semana que viene, porque son los que van a ver que van a comenzar a caer problemas respiratorios”, afirmó.

Dijo que los más afetados con el virus incitial respiratorio son los chicos. “Allí estamos teniendo complicaciones, en el Materno va a haber mucho movimiento en la guardia, y la parte privada también están bastante complicadas”, dijo.

"Llegamos a tener una ocupación del 110%, hemos abarrotado todas las camas de terapia"

Recordó que hace dos semanas habían tenido un pico muy alto de virus incitial. “En el Materno llegamos a tener una ocupación del 110%, hemos abarrotado todas las camas de terapia y hemos tenido que armar un 10% más de las camas que teníamos para poder cubrir la demanda de todos los pacientes”.

“Todos los años pasa lo mismo con el virus sincitial, pero este año fue tan fuerte que a los chicos los complicaba mal y terminaban en el respirador”

Para finalizar, recomendó a los padres no enviar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas. “Que lo dejen en la casa, porque los mandan a la escuela y comienzan los contagios, y ahí es donde nosotros nos comenzamos a preparar, porque sabemos que vamos a tener ese pico de contagios con problemas respiratorios”, finalizó.