¡No lo vas a creer! Conocé cuánto saldría el boleto de SAETA

El pasado miércoles por la mañana, se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la Autoridad de Transporte de Salta (AMT), donde se trató la propuesta presentada por SAETA S.A. para readecuar el precio del boleto del colectivo.

Desde la empresa, buscarán un incremento de casi el 80% sobre el valor actual del boleto. Lo que significaría que el valor estará alrededor de los $111.

Claudio Mohr, presidente de SAETA, dijo que hoy el boleto, si no tuviéramos subsidios, sería de $440, con lo cual hay un importante componente de subsidios a cada boleto pago.

“El 85% del boleto pago, está subsidiado, la gente que paga, solo abona un 15% del valor real, y los demás tienen subsidio. Tenemos que mantener la ecuación de los aportes”, sostuvo.

Por canal 4, añadió que durante la audiencia se mostraba con claridad como viene decayendo los aportes de subsidio de Nación y como ha decaído la participación del boleto de un 44% a un 25%.

“Cada vez porcentualmente cada vez se paga menos, aunque nominalmente se pague más y ahí ha crecido el apoyo de la provincia en casi un 60%, es decir que la mayor parte es de la provincia”, aseguró.

Confirmó también que el aumento del sueldo de los choferes está incluido ahí, ya que Nación se había comprometido en enviar unos fondos. “En las actas acuerdo se dejaba establecido que se iban a generar reuniones entre las provincias, transporte y la UTA, pero no se llevaron a cabo esos encuentros y no quedó especificada la distribución y los fondos no llegan”, contó.

Mohr, para finalizar, añadió que se estableció que la provincia va a anticipar esa plata a cuenta de los futuros aumentos de Nación, que ya se habían otorgado por resolución.