Rompió su auto en un bache, la justicia falló a su favor, pero la Municipalidad no le paga

En la dulce espera. Pasan los días, sube el dólar, cambian los precios, pero no hay respuestas de un municipio golpeado tras la derrota electoral, que en los últimos días fue blanco de críticas por obras inconclusas, y por el “regreso parcial” de algunos manteros a la peatonal, entre otras.

Juan López, el conductor que rompió su vehículo el pasado 5 de febrero luego de pasar por un bache cubierto de agua, ubicado en Av. Yrigoyen y Tavella, inició acciones legales, la justicia falló a su favor, pero, aun así, nada cambió.

Su auto sigue roto, mientras, asegura, un expediente se pasea de lado a lado en las oficinas del Centro Cívico Municipal, a la espera de una firma.

Desde las puertas de la Municipalidad espera hora tras hora alguna novedad para poder dejar en condiciones su único medio de transporte, que tras el incidente terminó con roturas de llantas, cubiertas, paragolpe, y desperfectos mecánicos varios.

El damnificado relató a nuestro medio que la suma de 360 mil pesos que la municipalidad debe abonarle, actualmente no cubre casi ni el 50% del arreglo. “El presupuesto quedó desactualizado porque cuando presenté una cubierta supongamos valía 50 mil y hoy vale 80 y aparte que la municipalidad no me cubría el 100% de los daños del vehículo”.

López comentó que la resolución judicial dicta del pasado 12 de julio y hasta el día de hoy no tiene novedades. “La vengo peleando presentándome a diario en la municipalidad y bueno me manifiestan de secretaría de gobierno que a raíz de la falta de una firma es que no puede continuar el proceso correspondiente para que me hagan la liquidación”, comentó.

Como alternativa, contó que cuando inició los trámites, aclaró que “si no le querían abonar la plata, no tenía inconvenientes, de traer el vehículo a la municipalidad y que ellos lo arreglen y se lo devuelvan en las condiciones en que lo tenía”.

Para finalizar, dijo temer represalias por parte del municipio, teniendo en cuenta que también se desempeña como funcionario público. “Yo también soy funcionario público y por pertenecer al gobierno temo que tomen represarías en contra de mi persona”, sostuvo.