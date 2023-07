A sus 51 años, Maju Lozano se enteró lo que tiene: este es el diagnóstico que recibió

Durante la emisión del viernes de Todas las tardes, en su despedida del ciclo de El Nueve, Maju Lozano sorprendió al público al revelar que le habían diagnosticado autismo. Según contó al comienzo del programa, en un marco de profunda emoción, hace años está buscando respuestas para entenderse mejor a sí misma y en ese camino llegó la conclusión médica.

“En un momento pensé que era adoptada -dijo, conmovida-. Desde que era muy chica sentí que era un mundo en el que yo no pertenecía, que no había grupos en los que yo me identificaba. Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder ponerme ropa roja”. Hasta que llegó el día en el que los médicos le dieron un diagnóstico preciso: “El 5 de mayo es el día de mi nuevo cumpleaños como me dijo mi terapeuta. Tuve el gran alivio porque para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación”. Y le puso nombre al tema.

“Fui diagnosticada de autista. Soy autista. Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. Ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota”, aseguró la conductora, aliviada. Luego aclaró que decidió hacer público su diagnostico con el objetivo de desmitificar prejuicios sobre el autismo. “Es una condición y es un espectro. Lo cuento porque siempre fui sincera y me parece que desde mi lugar puedo ayudar a alguien a despejar dudas. Aunque no soy abanderada nada, apenas puedo con mi vida...”.

La noticia conmovió al mundo del espectáculo, que en su inmensa mayoría desconocía esta situación. La conductora recibió el apoyo de sus compañeros de programa y de toda la comunidad artística a través de las redes sociales. Y en ese mar de comprensión, buenos augurios y empatía, sobresalió el de su pareja Juan Baraboglia, quien compartió un video con algunos momentos de la relación acompañado por un texto urgente y conmovedor.

“Hay pocas personas tan íntegras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean”, escribió el empresario. Y continuó. “Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil, supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy, el reconocimiento de compañeros amigos y familiares tienen que dejarte tranquila que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena”, agregó.

El audiovisual mostraba un compendio de imágenes sincronizadas con un relato en primera persona elogiando a la conductora. Momentos de risas, de viajes, de complicidades y de ironías, con una frase que se repite como mantra: “Ella es el tipo de mina que te vuela la cabeza.

Hoy es tiempo de parar la pelota, de ocuparte un poco de vos, de descansar y dejar que te cuidemos y mimemos. Por el futuro no te preocupes , te sobra talento. Sabés que te amo, te admiro y estoy muy orgulloso de vos”, cerró en mayúsculas para enfatizar sus palabras, acompañados por dos corazones. “Te amo, gracias por cuidarme y por este video tan del alma”, escribió la conductora en la publicación que subió a sus redes, replicando el video, como paso a una nueva vida que comienza. Que seguro será más liviana.

Maju y Juan se conocieron en 2018 y no se separaron más. En este tiempo lograron afianzar su vínculo y ensamblar las familias, ya que ella es mamá de Joaquín -fruto de su relación con Julián Varde-, y el empresario es padre de Sol y Amparo. Si bien siempre mantuvieron un perfil bajo, cada tanto se dejan ver en las redes sociales compartiendo diferentes momentos de la convivencia. En reiteradas oportunidades amagaron con formalizar la pareja, y aunque nunca lo concretaron, eso no fue en detrimento de su amor. Ese que riegan día a día y que en las malas se ve mucho más.