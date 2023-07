Día contra la Trata de Personas, en medio año Salta no registró casos pero crece el grooming

El 30 de Julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y se alertó a estar atentos para no ser víctima de este delito. En Salta se remarcó el problema de ser una provincia fronteriza.

En cuanto a los números en Salta se supo que en los últimos meses no hubo casos relacionados con este delito, con fines de explotación sexual, según los registros oficiales de la provincia de Salta.

La fecha para conmemorar este día surgió en el 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de concientizar sobre esta problemática grave, de violación de los derechos humanos y sinónimo de esclavitud del siglo XXI.

Al respecto la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca recordó que"Se trata de un delito complejo que afecta a las provincias del norte y noroeste del país en el que Salta, Jujuy y Tucumán son vulnerables por su situación de frontera y por las problemáticas sociales que persisten en distintos segmentos de la sociedad".

Y añadió: "Nuestra provincia, en función de todo el trabajo de acción preventiva, de intervenciones de investigación y fortalecimiento de acciones coordinadas, no ha registrado casos vinculados a este delito en lo que hace a trata con fines de explotación sexual desde hace siete meses".

Atribuyó el resultado positivo al trabajo de la actual gestión de gobierno. "El gobernador ha puesto su mirada con mucha fortaleza tanto en prevención, asistencia, persecución, fortalecimiento y articulación institucional frente a la trata", destacó Fonseca.

Sin embargo la Secretaria reconoció que crece la pornografía infantil y a grooming. "Sí han crecido hechos vinculados a pornografía infantil y a grooming, que se están investigando por parte del Ministerio Público Fiscal, en conjunto con los sectores de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, y que requieren todos los esfuerzos para contrarrestarlos, ya que son delitos que afectan severamente la integridad, sobre todo de los menores de edad", sostuvo.

En este marco destacó el trabajo que se viene realizando en un Protocolo en el que distintas áreas pertenecientes a diferentes ministerios del Gobierno provincial trabajan en la creación de un protocolo de prevención y lucha contra la trata de personas 2023-2025 y además en un protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. "Todo esto es para generar mayor eficiencia y eficacia en las intervenciones", finalizó Fonseca.

El mayor engaño se da en la búsqueda laboral

Las víctimas de trata son alejadas de su entorno, privadas de su libertad, derechos y sometidas a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, entre otras modalidades. Un gran porcentaje de reclutamiento de víctimas es realizado por personas conocidas de éstas.

Especialistas brindaron recomendaciones para evitar ser víctima de trata de personas al buscar trabajo. Se aconseja: verificar el nombre y la dirección de las empresas que realizan las convocatorias, desconfiar de anuncios de trabajos muy atractivos, que no requieren experiencia previa y/o estudios alcanzados, al ir a una entrevista, dejar los datos del lugar adonde se dirige a una persona de confianza. Prestar especial atención en si la entrevista no se lleva adelante en las oficinas de empresas o consultoras, realizan numerosas preguntas vinculadas a relaciones afectivas y familiares, solicitan fotografías no pertinentes para el puesto ofrecido, ofertan elevadas y tentadoras remuneraciones, indagan sobre la disponibilidad para viajar en forma inmediata, la tenencia de documentos de viaje y ofrecimientos de tramitarlos rápidamente en caso de no tenerlos.

Las personas que requieran asistencia o necesiten realizar una denuncia pueden comunicarse a la línea 145. Es nacional, gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días.