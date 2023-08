Le robaron más de $100 mil a una turista desde un hotel en Orán

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el norte provincial, allí una turista mendocina que había llegado a la ciudad el viernes, denunció que el lunes a la noche, cuando volvió al Hotel Colonial, donde se encontraba alojada, notó el faltante de un dinero en la valija.

Según el relato de la damnificada, ella salió del Hotel aproximadamente a las 18hs, entregando la llave al conserje, cuando volvió después de cenar, pidió la llave, ingresando a la habitación, observando que su valija se encontraba abierta y revuelta, del interior notó el faltante de $150.000.

Cuando personal policial se hizo presente en ese momento, no observaron daños en la puerta ni ventanas, solicitando las imágenes de las cámaras de seguridad internas que tiene el hotel.

"Hasta el momento, el Hotel no se hizo cargo de tan semejante acto, es una desilusión y hasta me enteré que no es el primer caso que sucede en este lugar" expresó la damnificada a Hola Salta.