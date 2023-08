Caso Maju Lozano: Cada vez más adultos consultan para saber si tienen autismo

Hace algunos días, María Eugenia “Maju” Lozano, periodista argentina, contó en un programa donde ella participa que, a ahora, a los 51 años, fue diagnosticada con autismo. “Soy autista”, confirmó y mencionó algunas de las cosas que hicieron que ella se dé cuenta de lo que sucedía.

Por este tema, Adriana Peralta, presidenta de la Fundación Bio Abordaje de Autismo, visitó el programa de "Informate a la noche", emitido por Multivisión Federal y habló del tema.

Al iniciar confirmó que durante este tiempo es donde más consultas de adultos se han recibido, porque recién ahora la parte médica y clínica está más preparada para dar este tipo de diagnóstico.

Explicó que históricamente en autismo siempre hubo una diferencia de 4 a 1, es decir 4 varones y 1 mujer con diagnóstico confirmado, “pero en la actualidad ya no se maneja ese número”.

“Las mujeres tenemos esa posibilidad de solapar, camuflar durante toda la visa este tipo de síntomas, yo creo que, porque hay un esquema armado que nos hizo armado de esa manera”, resaltó.

Sobre los síntomas, explicó que son varios, pero también son bastante clásicos. “El hecho de sentir que no pertenecen a ningún espacio, no poder estar con personas o sentirse incomodos, el tema de las texturas es algo muy típico, o el color rojo y verde, que ahora sabemos que son los más difíciles de procesar”, indicó.

“Recibir un diagnóstico certero, independientemente de la edad es como sacarse una pata de elefante en la espalda porque pasamos de no saber que me estuvo pasando tanto tiempo, de ser la rara o no dejar tocarme porque me moleste y muchas cosas que nos hacen parecer que somos sapos de otro pozo al fin, ya sabemos de qué se trata”, dijo.

Resaltó que el acompañamiento de la familia es crucial, el apoyo, el comprender. Y después existen temas terapéuticos, líneas terapéuticas que pueden ayudar en el proceso.

Explicó que uno en 36 nacimientos tiene algún desafío en el neurodesarrollo, y “yo creo que en breve vamos a tener cada vez más porque se cree que toda la influencia ambiental propicia que esto vaya creciendo”, agregó.

El 2 y 3 septiembre del 2023 dos asociaciones se unen por el desafío de convocar familias a un nuevo congreso internacional, que tratará sobre diferentes temas biomédicos para personas con autismo y desafíos del neurodesarrollo. Será en Salta y se trata de la Fundación Bio Abordajes del Autismo (Argentina) y ONG Actitud (Perú).

Ante un nuevo contexto mundial y la urgente necesidad de estar junto a las familias que nuestras asociaciones han apoyado durante este difícil periodo, hemos armado temas de interés con la finalidad de dar sostén, de sumo interés, para implementar en personas con trastornos del neurodesarrollo. Amén de ello, con el sistema de poder enlazar los temas inclusive cuando finalice el evento.

Participarán de evento, profesionales nacionales y de otros países especialistas en el tema. Se abordará de manera integral, de forma que irán desde la nutrición y el deporte, como hasta protocolos nuevos que ya están instalados en nuestro país.